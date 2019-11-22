“巫統議員問阿茲敏能否跳槽” 敦馬：表態支持我領導

（吉隆坡22日訊）首相敦馬哈迪說，22名巫統國會議員早前密會公正黨署理主席拿督斯里阿茲敏，主要是為了詢問能否加入其他政黨，並表態指他們支持他所領導的政府。

“我問阿茲敏，他們當時討論了什麼，他說，巫統的議員已經失去了黨，不知何去何從，因此，他們詢問能否加入其他政黨，一些人則作出表態，指支持馬哈迪的領導。 ”

馬哈迪週五出席國大舉行的“學校未來領導人” 活動後指出，阿茲敏有權利與任何人會面，倘若公正黨不滿意阿茲敏的舉措，就應該由公正黨自行決定應該採取什麼行動。

“阿茲敏有權利和任何人會面，如果他的黨不認同，那就應該告訴他，他不屬於我的黨。”

馬哈迪也強調，他不會插手公正黨的內部鬥爭。

“我不應該插手其他政黨的內部問題。”

馬哈迪感謝巫伊支持 “不支持者可投不信任票”

馬哈迪認為，若有人不支持他的領導，那可在國會發起投不信任票的動議。

“只是我知道伊黨說要支持我，謝謝；巫統也說要支持我，謝謝。我不懂誰不支持我，如果他們不支持我，可以投不信任票。”

此外，馬哈迪也說，內閣部長有權利在自己的選區內頒發工程，但絕對不能在他人的選區頒發工程以獲得政治支持。

公正黨主席拿督斯里安華周四與馬哈迪會面後指出，馬哈迪對有內閣部長濫用權力或通過頒發工程來獲得政治支持的指控表示關注。

另一方面，馬哈迪也強調，他絕對不會對淡米爾之虎（LTTE）和哈里發國（ISIS）等恐怖組織做出妥協。

若巫統未受破壞 敦馬：我將支持

針對巫統總秘書安努亞慕沙要求馬哈迪針對“究竟是要跟巫統還是行動黨在一起”作出表態一事，馬哈迪說，如果巫統沒有受到破壞，他毫無疑問將支持巫統。

“可是，他的同黨們如納吉利用巫統吃錢，我為何還要加入這樣的政黨？”

安努亞慕沙週五受訪時曾披露，內閣改組無法消除人民不滿希盟的情緒，有鑑於此，他呼籲馬哈迪是時候決定，究竟要跟巫統還是行動黨在一起。