誤信祈福黨失數千元 女工蹲街頭痛哭1小時

（八打靈再也22日訊）雪州金鑾花園第一區出現祈福黨，一名清潔女工在下班回家途中，就在距離住家僅有百米之處，遭3名疑是中國籍女子及一名德士司機，串謀合演一場大戲，欺騙女工奉上數千令吉的“驅妖費”。

女工得悉自己被騙後，蹲坐在街頭放聲痛哭近一小時，直嚷說不想活了。

遭遇祈福黨“毒手”的清潔女工為袁女士（58歲），居住在金鑾閣。她是於今日上午11時許，在完成清潔工作後，乘坐巴士回家時，在下巴士後沿著商店走回家途中被騙。

根據接獲公眾投報的馬華梳邦區會主席趙啟興披露，婦女的情緒迄今依舊非常不穩定，以致警方難以錄取口供。

他說，婦女在步行至距離住家近百米處，一名身穿長裙，口音和樣貌宛如中國人的婦女出現，她聲稱要找一名中醫師，要女工幫忙，她會給紅包報酬。

他說，女工好心的指點說，中醫診所是毗鄰的另一條街，並帶領婦女前往。

“就在2人步行前往尋找中醫診所時，先後又跑出一名聲稱是婦女友人的女性，她們說在尋找中醫之前，要先去問神，還指著一間屋子說要先找一位神醫，還說神醫很靈。”

他說，女工當時還說她居住在該處很久，都沒有聽說附近有很靈的神醫。此時德士出現了，3人拉著女工上德士去談。

“當時，女工有說要到茶室去談，但3名婦女說這是機密事件，不可以給別人知悉，於是4人就在德士內談。在交談中，3人說女工家中厄運臨頭，家中3天內會有人死，要女工回家把值錢的東西拿出來替家人消災解厄。”

“女工說婦女保證她們不會欺騙她，神明都在看著她，她們會在祈福後，把所有的值錢財物原銀奉還。”

換回2瓶礦泉水和報紙

他說，女工僅有一名女兒，乍聽家人會出事，她方寸大亂的聽從指示，讓3名婦女陪伴回家把數千令吉的儲蓄、金飾和過年時收到的紅包都拿出來。

他說，3名婦女沒有跟隨女工進入家中，她們僅是站在遠處觀望，而女工的女兒看到母親回來又出去，沒有覺察異樣而不多加查問。

他說，就這樣，女工在迷迷糊糊中上了德士，把錢交給3名婦女消災後，最後換回裝有2瓶礦泉水和一堆報紙的環保袋。

趙啟興也是馬華雪州投訴局主任，他說，祈福黨聽說在2天前已經出沒，她們曾企圖向一名婦女下手，但婦女沒有理會，因此，他促請公眾提高警惕，避免受騙。