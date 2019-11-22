林冠英宣佈 3千萬撥拉大校友會監管基金會

（吉隆坡22日訊）財政部長林冠英說，政府已經批准每年至少3000萬令吉的撥款交由拉大大學學院校友會（拉大校友會）監管的基金會，以惠及拉大及拉大學生。

他今日在文告中說，他建議拉大校友會需盡快成立“政府予拉大配對補助基金會”。

他說，該基金會成員將包括拉大校友會、拉大學生代表及一名財政部代表。該基金會的職責就是確保這項基金的操作能惠及作為教育機構的拉大及其學生。換言之，該基金會將在不受政府、馬華或希盟政黨牽涉及插手下，負責監管每年3000萬令吉的撥款。

“在此之前，政府曾經設下條件要求拉大的擁有權及管理權不應牽涉政治因素，以獲得每年至少3000萬令吉的配對補助撥款。這項條件主要就是尊重國家公共撥款不應該撥款給政黨掌控的商業團體、媒體、非政府組織及教育機構的基本原則。這乃是放諸全世界皆准的基本原則，以杜絕貪污、濫權及利益衝突。”

他說，設立該基金會的目的是因為有心人士的污蔑，質疑若拉大尊重政黨與教育分離的基本原則，政府會否有誠意每年至少撥款3000萬令吉給拉大。一旦該基金會成立，政府將在2019年撥款3000萬令吉，並將在2020年再撥另外的3000萬令吉到該基金會。

“該基金會將在馬華領袖願意放棄擁有權、管理權及掌控拉大信托局成員及拉大行政局成員的前提下發放基金予拉大。”