警埋伏5小時逮司機 起329箱走私啤酒







（沙亞南22日訊）警方埋伏5小時，成功攔截一輛載有329箱總值12萬6336令吉走私啤酒的羅里，並把華裔羅里司機扣押查辦。

這起走私啤酒案是在周一（18日）下午5時，在沙亞南第36區Desa Latania的商業中心卸貨區停車場被截獲，49華的華裔男子也人贓並獲被捕。

沙亞南警區主任巴哈魯丁助理總監說，警方接獲投報後，在附近埋伏5小時，待嫌犯上車準備啓動羅里引擎時，一舉拿下嫌犯，隨即在羅里內發現走私Kingfisher啤酒。

他說，以一罐啤酒市價為8令吉，起獲的329箱子里裝有1萬5792罐啤酒，總值12萬6336令吉。

4月買下羅里沒換名

他說，該名嫌犯向警方承認在沙亞南第36區活躍逾一個月，主要載送走私酒給該區商家。

他說，警方的調查也發現，嫌犯所駕駛的羅里是以某公司名義註冊，不過嫌犯於今年4月買下羅里後沒有進行換名手續。警方仍在調查走私酒的來源。

他補充，嫌犯在1976年國內稅法令第76（沒有酒類執照下賣酒）條文下被捕，不過他尿檢過關，並沒有犯罪前科。

“嫌犯今天延扣期屆滿，將會被二度延扣，一旦罪成，可被判罰款不超過5000令吉。”

另一方面，2名巫裔男子上周六（16日）潛入沙亞南第18區清真寺企圖偷錢箱，過程恰好被清真寺理事成員透過閉路電視發現，並當場召人逮捕2名嫌犯，並交由警方處理。

巴哈魯丁指出，2名落網嫌犯分別是運動物品銷售員（27歲）及39歲，沒有固定工作的毒品案通緝犯。。

“警方在行動中起獲1輛使用假車牌的摩哆車、現金151令吉、鐵線、鉗子及強力膠（gam）。”

他說，2名嫌犯已在周二（19日），在刑事法典第380（建築物內偷竊）條文下被控上庭。

他補充，27歲嫌犯不認罪，獲準以3000令吉保釋，但是因無法交出保釋金而被扣在雙溪毛糯扣留所；另一名39歲的嫌犯已認罪，被判坐7年牢。