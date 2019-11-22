光天化日竊住家2.3萬 電眼拍下3人匪黨

（八打靈再也22日訊）一個由3人組成，活躍於首邦市和巴生河流域的竊賊黨徒，日前共乘一輛黑色邁薇轎車，光天化日下在住宅區破屋行竊，偷走華裔經理2萬3000令吉的財物。

這宗竊案的過程被住屋的閉路電視拍下並掛上社交媒體，引起網民關註。

這起破門行竊案是於周二（19日）下午2時左右，在首邦市PJS9/18路的一間住家單位發生。

根據閉路電視視頻，可以見到一輛車牌號碼VCA 3348的黑色邁薇轎車停在一間住家門外，一名男子下車按門鈴數次，確認屋內沒人後，另一名男子也下車，兩人撬開住家籬笆的小門進入屋內，另一人則在車上等待，4分鐘後2人才步出屋子，登上車子離開。

梳邦再也警區副主任阿米希占警監證實警方接獲投報，並指出三十餘歲華裔事主（某私人公司經理）遭偷竊了2萬3000令吉財物，包括現金、金飾、電器、手機及汽車鑰匙。

他說，警方已向案發現場居民索取閉路電視短片，目前援引刑事法典第457（破門行竊）條文調查。

據了解，嫌犯是使用假車牌幹案，警方依據車牌號碼追查，發現事主曾到加影警區報案指車牌遭人盜用。

嫌犯是3人一組幹案，除了在首邦市地區活躍，也在巴生河流域地區活躍，警方目前積極追查嫌犯的下落。