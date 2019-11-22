光育華小獲撥400萬建校 張念群盼明年可動工





（八打靈再也22日訊）教育部副部長張念群宣布，教育部發放400萬令吉撥款予威北瓜拉姆拉光育華小的搬遷計劃。

她今日發文告指出，她於本月2日與該校董事部成員會面，並在5日通知校方獲得建築準證公函。第一筆撥款200萬令吉也在短短一個星期內，即12日匯進該校董事部的戶頭。

她說，根據遷校程序，學校首先需取得搬遷準證，再取得教育部的建築準證，之後就可以向地方政府申請規劃準證，進行招標和展開興建學校工程。

“光育華小已在今年4月取得搬遷準證，建築準證也已經到手，我敦促該校董事部盡快向地方政府申請規劃許可，就可立即展開建校工作。”

她說，教育部秉持著撥款不拖延的方式，協助光育華小順利完成建校工程。她希望光育華小能在明年動工，並於2022年開課，以容納更多學生，造福當地學子。

“教育部先撥款200萬令吉，其餘撥款將陸續根據建校進度發放。教育部和檳州政府會盡全力協助光育華小。”

她說，教育部給予光育華小的200萬令吉撥款，是來自希盟政府在2018年開始設立的每年2000萬令吉華小搬遷和增建基金的撥款。

光育華小將遷校至威南峇都交灣，而峇都加灣光育華小要興建24間課室的規模，中央政府將撥款400萬令吉，協助光育華小順利完成建校工程。

她表示，希盟政府在華文教育的發展上不遺餘力，想盡辦法幫助全國的華小遷校和建校，包括提供撥款和減少繁文縟節，加速批準申請程序。

新校舍料2022年開課

光育華小新校舍地點坐落在峇都交灣西部，即桂花城可負擔房屋計劃發展區塊內。這片土地原是發展商（檳州發展機構）獻給州政府的教育保留地，面積14.4英畝，光育佔了其中6英畝，此地目前已完成填土和水溝建設。

目前教育部400萬令吉撥款已有著落，這所半津貼新校舍有望於2022年在峇都交灣開課。

吳欽雄：已獲200萬撥款 圖測最快3個月內獲批

（北海22日訊）光育華小董事長拿督吳欽雄證實，教育部已匯入200萬令吉，剩餘的200萬令吉將在新校舍施工時撥出。

他受詢時說，董事部已提呈建築圖測，最快也要3個月才能獲批，因此預計明年3月就能動工。

位於威北瓜拉姆拉漁村的光育華小，創校於1935年，至今共有84年歷史，由於華裔人口外流，學生人數逐年減少，董事部近年來積極籌備遷校，並於今年露出曙光，正式獲得教育部批準遷校。

該校是於今年5月17日獲得遷校批文，10月8日獲得建校批文。新校地是由檳州政府獻地，面積達6英畝。

聯邦政府撥出400萬令吉建校，光育華小建委會則再籌400萬令吉，建校經費共800萬令吉，不包括軟體設備。800萬令吉用在興建1座2層樓24間課室的新校舍，預計明年動工，並放眼2022年開課。