誤信老千為“Joseph” 病婦江湖救急失8800元

(巴生22日訊）一名逾60歲患病婦女被不法集團盯上，慘被騙8800令吉！

這名已退休的婦女自稱“芳姐”（匿名），今日由福愛之家負責人彭際文代為召開新聞發布會公開此事，提醒民眾需警惕；彭際文在這起案件中也無辜遭詐騙集團利用。

彭際文披露，芳姐是在11月20日約下午3時，接獲一通陌生來電，指他開了一家泰國餐館欲邀請她出席，並會在隔日再致電給她，通知有關地點和時間。

他說，芳姐當時追問對方的身份，惟對方卻要她猜猜看，由於對方的聲音與他相識，芳姐於是就問對方是不是Joseph（彭際文的英文名字）。

“對方馬上承認並說其手機不見了，所以使用新號碼，並要芳姐用新號碼聯系他。”

他說，對方隔日早上9時許再致電給芳姐，指本身在生意上花了逾10萬令吉，又開了5萬3000令吉的支票，但賬戶上卻不夠錢去兌現這張支票，於是開口向芳姐借錢。

“芳姐於是在10時許通過在瓜雪工作的女兒匯給對方2000令吉，但對方表示不夠，芳姐較後再向女兒借1800令吉，隨後要求姪兒借5000令吉匯給對方。”

他說，與其他詐騙手法一樣，對方要求芳姐匯進其股東的馬來員工的銀行戶頭。

芳姐匯了錢之後覺得事有蹺蹊，於是致電福愛之家的管家查問，始知被騙。

“芳姐打電話給對方揭露此事時，幾乎遭對方再騙一筆，對方繼續扮演Joseph，指芳姐若要拿回8800令吉就得先給他8300令吉，他當晚會悉數奉還。”不過，芳姐沒有再受騙，到警察局報案。

與此同時，彭際文強調他並沒有向人借過錢，若有人冒充其名借錢，務必再三向他求證，避免墜入圈套。

芳姐表示她本身積蓄不多，還患病，卻不幸被不法分子盯上。被騙8800令吉中的1800令吉和5000令吉，是她向女兒和姪兒借的，如今需動用公積金償還給姪兒。