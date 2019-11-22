提升系統 忘關水源 光大變瀑布









（檳城22日訊）光大摩天大樓淹水？光大第61層今日在提升防火系統時，由於工人失誤導致大量水如瀑布般從樓梯瀉至其他樓層，連部分升降機也停止運用，避免漏電傷及人命。

這起事件是於今日中午12時發生，事發後該樓層走道積水處處，甚至滲入辦公室，大量水急速流往樓梯處，猶如瀑布般從樓梯流至第47層，工人發現後馬上修補停止水流，惟大量水已經滲入不同樓層的天花板。有些水則通過電梯門縫空隙，直接流到底層。

保安誤以為水管爆裂

保安員一度以為是該處水管爆裂，暫時禁止公眾、公務員進入，並找來清潔工友清理現場。

光大電梯共以3種顏色區別通往不同樓層，黃色電梯從1樓至27樓，青色電梯28樓至43樓、藍色電梯44樓至63樓。藍色升降機事後已馬上停止運用。

該事件並沒有引起恐慌，也沒有疏散公務員，惟管理層為安全起見，決定關閉藍色電梯，不少在相關樓層上班的公務員在午休時段都小心翼翼步下濕漉漉的樓梯。

檳州發展機構子公司PDC Setia Urus總執行長拿督洪祖豐說，為保險起見，將委任電器承包商重新檢查系統。

彭文寶改3樓開記者會

原本準備在光大53樓召開記者會的檳州行政議員彭文寶，也因光大部分電梯停止使用，改到光大3樓的檳島市政廳服務櫃檯處召開記者會。

他說，州政府將封鎖相關區域的電梯，在確定安全後才重新開放。

受影響的藍色電梯是通過第52樓及53樓的檳州行政議員辦公室，當時在辦公室內的檳州行政議員楊順興和孫意志也出來了解情況。

工人誤開過濾器

檳州發展機構子公司PDC Setia Urus發表文告說，今午承包商工人於光大第61層的機房裡，在沒有關閉水源的情況下誤開過濾器，導致大量水流出。工人較後即刻關上水源，光大下午2時已恢復運作。

文告說，該公司是委任承包商Pleninex Engineering有限公司進行提升防火系統工程，因工人失誤導致該問題。

光大年初火神上門年杪水神拜訪

光大年初才遇火神上門，年杪卻遇水神拜訪！

光大今年4月間因中央冷气系統零件故障，導致3樓商店區冒出濃煙並引發火災警報，一度讓檳州首席部長曹觀友、多名行政議員及公務員緊急疏散。

當時光大電梯停止運作，首長及其他高官都是從辦公室步行到底樓的馬銀行避險。