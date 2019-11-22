前警員控吞保費11萬 笑問追拍媒體：我比敦馬紅？

（太平22日訊）一名從事保險代理的前警員，今早被控私吞11萬2000令吉保費時，遇到媒體追拍他還一臉微笑問：“難道我比馬哈迪還要出名”？

被告克里斯扶夫（58歲）面對2項控狀，指他於2017年8月15日早上11時半及9月8日下午2時半，在太平敏路的保險辦事處，分別2次錯誤將林秀玲（43歲）的5萬6000令吉保費，作為本身用途，抵觸刑事法典403條文（不誠實盜用財務）。

被告今早被控上庭時，對控狀不認罪，副檢察司向法庭要求讓被告每項罪名以7000令吉保外，但辯護律師指此案會影響被告業務，可能還會被終止代理，因此要求每項保額減至3000令吉。

推事莫哈末海魯過後讓被告每項控狀以4000令吉保釋，並定於12月16日過堂。

據案情顯示，被告當時是說服原告購買200萬令吉的保單，每年保費2萬8033令吉，而被告也游說原告一次過繳付4年保費，如此一來保費會更廉宜。

原告不疑有他，便分兩次繳付了共11萬2000令吉予被告，但在今年1月1日卻發現保單已無效且已斷保。

原告過後向被告追討保費，被告開了一張11萬2000令吉的支票給原告，但過後被告又中斷了付款。

被告也表示原告所付的款項並非保費，而是其他投資用途，但卻無法出示有關資料。

據知，被告是太平一位知名的保險代理，平日出入都有跑車代步，而且擁有本身的保險代理辦公室，從事保險事業超過廿載。