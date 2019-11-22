自願申報財產 旅遊部長最“窮”

（吉隆坡22日訊）旅游、藝術及文化部長拿督莫哈末丁可達比是最“窮”的內閣部長，他與妻子的資產總額僅為9388令吉。

根據反貪會網站的最新資料顯示，莫哈末丁可達比是在今年9月26日申報其財產。

盡管莫哈末丁可達比的每月收入高達5萬4979令吉，但他與妻子的資產總額卻不足1萬令吉。

希望聯盟政府上台執政後，即要求政府部長和國會議員公布個人資產，以展現透明度；不過，莫哈末丁可達比曾以自己“太窮”，毫無資產可以申報為由，遲遲沒有按照希盟政府的要求，申報其個人資產。

國會下議院在今年7月1日通過動議，即所有國會議員，包括反對黨議員必須要在今年11月15日之前，向議長和反貪污委員會呈交以宣誓方式申報財產的文件。

這項動議強制所有國會議員申報其個人、配偶、21歲以下子女和受托人的財產。

因此，莫哈末丁可達比亦在9月向反貪會申報其個人資產。

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至於行動黨的瑪士加汀國會議員莫迪以及文冬國會議員黃德，則是最窮的國會議員；2人所申報的個人資產皆為零。

公正黨昔加末國會議員山德拉依舊是最富有的國會議員，他和妻子的總資產為1億3211萬5000令吉；依次為本月更新資產總額的霹靂州議會議長拿督倪可漢，他與妻兒的總資產為7995萬2319令吉；排名第3的是首相敦馬哈迪，他和妻子的總資產為3235萬7900令吉。

馬哈迪的兒子、吉打州務大臣拿督斯里慕克力與妻子的資產為2517萬426令吉排名第4；同時，慕克力也是月收入最高的國會議員，每月收入達10萬5641令吉。

每月收入次高至第5的國會議員依次為土團黨的霹靂州務大臣拿督斯里阿末法依沙（9萬1150令吉）、沙巴首長拿督斯里沙菲益（8萬6670令吉）、財政部長林冠英（8萬6464令吉）以及從巫統跳槽至土團黨的拉律區國會議員拿督斯里韓沙再努丁（8萬4615令吉）。

目前，希盟的國會議員均已申報資產，且詳情都上載在反貪會的網站。

盡管如此，伊斯蘭黨18名國會議員則拒絕向反貪會申報任何財產；至於第一大在野黨巫統，其大多數重量級領袖也都未申報，包括前首相拿督里納吉、巫統主席拿督斯里阿末紮希、國會反對黨領袖拿督里依斯邁沙比利、國防部前部長拿督斯里希山慕丁、首相署前部長拿督斯里納茲里、前直轄區部長東姑安南、首相署前部長拿督斯里阿莎麗娜、青體部前部長凱里。