【榴槤洞葛車禍跟進】父母今出殯 長女昏迷4天逝世

（馬六甲22日訊）喪府吊唁回途遇車禍，夫婦死兩女傷案中的夫婦黃廣翔及黃慧美今日出殯，其受重傷的大女兒也在昏迷不醒4天後，昨晚不敵死神呼喚去世，一家四口剩下一歲的小女兒惠杉。

遭遇車禍去世的夫婦黃廣翔（34歲）及黃慧美（27歲）將於今午2時出殯，送往懷恩園火化。家屬仍在處理夫婦的喪禮，卻傳來大女兒惠煾（7 歲）去世的消息。

小死者姑姑黃心佩今早在靈堂接受訪問時說，惠煾車禍後處在昏迷不醒的情況，在中央醫院接受治療，昨晚9時20分，家人接到醫院通知說她去世了。

她說，由於日落洞殯儀館爆滿沒位，小死者年紀小，家屬也不願意看到她躺在冰冷的冰箱，所以小死者遺體暫時是在棺木店，等待安排到殯儀館。

“我們會在下午辦理好弟弟和弟媳的後事後，就到殯儀館陪惠煾一夜，明天就進行火化，3人的靈位都會放在一起。”

死者黃廣翔（34歲）及黃慧美（27歲）本月18日凌晨12時05分，載著長女黃惠煾（7歲）及幼女黃惠杉（1歲）到馬接黃慧美婆婆喪府致祭後，返回愛極樂高原住家途中，在榴槤洞葛武吉淡文路與一輛載雞籠羅厘碰撞，夫婦當場身亡，長女在醫院加護病房治療，1歲幼女則左腳骨折，印裔司機（26歲）則無大礙。黃廣翔生前是愛極樂高原鄉理會理事。