【陶冶人生完結篇】陶土 就是如此好玩！















7名分別來自檳城、日本和台灣的女子，因為一起向日本陶藝家中野治史習陶而結緣，並在老師返國後，7女聯手在檳城設立了「檳城與日本陶藝工作室」，以培養國人對陶藝的興趣。

7名女子原本因為熱愛陶藝而結緣，於2018年4月聯手在檳城興巴士藝術中心（Hin Bus Art Depot）內創辦檳城與日本陶藝工作室（Penang Japanese Ceramic Arts Studio），合力推廣陶藝。

來自檳城的Kim是聯合創辦人之一。 “我曾在資訊科技業工作約20年，當時的工作壓力很大。2010年退休後，就很想做一些自己感興趣的事。”

“有一天，我逛到檳城一家陶瓷店時，發現了印有日本陶藝家中野治史在檳城開辦陶藝課的傳單。於是我聯絡上移居檳城的這名陶藝家，向他學習陶藝。”

因以前工作壓力很大，Kim在退休初期，還不懂得該如何放鬆心情享受退休生活。在她開始習陶時，也因為背負著壓力，不懂從何著手而無法把陶藝學好。 ”

“後來我才發現，唯有放鬆身心，才能把陶藝學好。反之，越是給自己壓力，就越無法把陶器做好。”開竅後，她對陶藝的興趣也越發濃厚。

也因為學陶藝，Kim結識了同樣來自檳城的沈世銀（Irene）和Pat，還有來自日本的Kinue、Aki和Hata，以及來自台灣的Faye。

“在中野治史老師於2018年4月返回日本前，曾鼓勵我們聯手在檳城推廣陶藝。於是，在老師回國後，我們7人便聯合創辦了'檳城與日本陶藝工作室'。”採訪當天，除了Kim和Irene來到工作室，其他5名創辦人則不克出席。

富有創意 孩子想法天馬行空

Irene也是一名退休人士，早曾經在檳城一家陶瓷店工作，一直對陶藝很感興趣。於是在多年前即向日本陶藝家中野治史拜師學藝，並因此而與6名同學結成好友。

“我一直對手工藝很有興趣，加上曾在陶瓷店工作，自然對陶藝更上心了。製作陶器時，也讓我感覺很放鬆。”

她說，學習陶藝無論是對退休者或兒童都有好處。 “凡是4歲以上，對陶藝有興趣的人都可以學習。退休者習陶，有助於活躍腦部，還有靈活手部。此外，陶藝也有助於他們訓練專注力。

“兒童學陶藝則可開發其創意思維。因此，我常勸籲家長們，與其讓孩子一直玩手機，不如帶他們來這裡一起玩泥土學陶藝，對孩子的成長更有幫助。”Irene特別愛製作動物或卡通造型的陶器，例如貓頭鷹、雪人等等。

她曾多次指導兒童學習陶藝，發現兒童的想法很天馬行空。 “小朋友比較傾向於製作造型可愛的動物，或是卡通造型的陶器，例如恐龍、貓、兔子、小熊等等。有些小朋友的點子很創新，作品可能是成人所意想不到的。”

她說，有些家長把孩子帶來陶藝室之後就離開，待下課時再接孩子回家。然而，她比較鼓勵家長和孩子一起上陶藝課，可促進親子關係。

親製陶器 當禮物更顯珍貴

Kim說，陶器製作須經過多個步驟。一、把陶土揉搓均勻。二、把搓好的陶土置於拉坯機拉製，或者捏制出你想要的坯體形狀。三、將坯體放在室內陰乾大約兩個星期。四、將坯體放進電窯，以高溫攝氏800度進行素燒。五、將坯體放在室內陰乾。六、為坯體上釉。七、將坯體放進電窯，以高溫攝氏1200以上進行釉燒至少6小時，有時需長達9小時，待坯體變成陶器後，取出即成。

“除了可做成生活用品，如今有許多年輕人愛親手製作陶器當禮物，送給家人、情人或朋友，這份禮，更顯珍貴。”

一年一度的聖誕節即將來臨，陶藝室也引來不少年輕人前來學陶藝，製作陶器當禮物。由於整個製作過程大約需時6個星期，所以她建議有興趣者儘早一起學習。

她說，陶藝室的宗旨是推廣陶藝，因此學費也較大眾化，希望每個人都有機會體驗陶藝的美妙。

“陶藝室剛成立時，我們是使用中野治史老師留下來的電窯。但是隨著學員逐漸增加，需要燒製的坯體越來越多，不敷應用。經過我們努力集資後，不久前終於買了一個比較大的電窯，有更多空間燒製坯體。”

Kim擅長製作陶碗和陶碟。由於手工精緻，她的作品獲得附近一家法國餐廳的青睞，特別邀請她為餐廳製作陶碗和陶碟，以作為該餐廳顧客使用的餐具。

日本主婦 每週偷空來學習

來自日本的家庭主婦石井有希於2018年與家人一起移居檳城後，因對藝術深感興趣，而前來“檳城與日本陶藝工作室”學陶藝。

“我有一個5歲兒子，在他更小時，我忙於照顧他而沒有時間學陶藝。自從他上幼稚園後，我可以偷空前來學習，基本上是每週一次。”

她剛學陶藝時，因技術青澀，她便從製作日本娃娃著手。日久有功後，如今她開始發揮創意，製作各種造型各異的陶器，其中有三角形的日本飯糰造型的陶器。

“我的先生也愛陶藝，因為他很愛喝茶，因此他常以手拉坯方式製作茶杯。”

重溫舊夢 捏製過程能解壓

來自檳城的楊千慧育有一名5歲女兒。之前，她是和其他家長一起帶著孩子來參與“檳城與日本陶藝工作室”舉辦的陶藝課。

“當時，我只打算讓女兒來學陶藝。當我陪女兒一起‘玩泥土’時，沒想到反倒是我自己喜歡上陶藝。”

那次之後，女兒再也沒有上陶藝課了。但是，她卻無法捨棄，由於她上班的地點離陶藝室很近，因此每個星期的其中一天，她會在午餐時間走路到陶藝室習陶。

“小時候，母親曾送我黏土，當時我即已愛用黏土捏制出各種形狀。如今在學習陶藝的過程，讓我有機會重溫童年時捏黏土的歡樂時光。”

她比較喜歡將陶土捏製成各種形狀的坯體，反而不愛用手拉坯方式。那是因為在手工捏製陶土的過程中，也讓她有機會紓解工作上的壓力。

“我比較愛製作實用的陶器，例如陶杯和陶碗，因為它們都可以當作生活用品。最近我製作了各種實用的陶器，準備當成聖誕禮物來送給家人或朋友。”