敦馬晤安華 交棒共識從未改變

（布城21日訊）首相敦馬哈迪說，他今日與公正黨主席拿督斯里安華會面，安華對說他表示了解政權交接所面對的問題。

“安華也說人民無需過於緊張，提出許多建議，例如交棒的日期。”

詢及他日前設定的內閣改組時間很長，以及與安華會面所討論的課題，馬哈迪今日為2019年吉隆坡峰會主持推介禮後作出上述回應。

換財長需盟黨討論決定

另一方面，針對伊斯蘭黨署理主席拿督端依布拉欣認為，內閣改組中財政部長應該換人做一事，馬哈迪說，他將會與盟黨討論後決定。

“人人可以發表看法，我會在與5個組成希盟的成員黨討論後，如果他們同意再決定。”

公正黨經濟事務部長拿督斯里阿茲敏和房屋及地方政府部長祖萊達也有出席推介禮。

較早時，馬哈迪致詞時說，土耳其、卡塔爾、印尼、巴基斯坦的國家領袖將會出席2019年吉隆坡峰會。峰會將於12月18日至21日在吉隆坡會展中心舉行，預料會有450名穆斯林領袖、思想家、學者參與。

他說，穆斯林世界被標簽為恐怖份子，希望通過討論，處理這個問題。

“屆時有不少學者和專家出席，討論有關穆斯林的各項課題。”

他指出，峰會有7大主題，分別是發展與主權、廉正及良好施政、文化及身份、正義與自由、和平、安全與防禦、貿易與投資、科技與網絡管制。