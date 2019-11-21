“法庭官員”指涉洗黑錢 “澳門詐騙”詐美髮師逾萬







（吉隆坡21日訊）“澳門詐騙”從手機殺到固定電話，一名美髮師就因為接到一通撥到其工作的髮廊的電話，在4個小時的“長命”談話中，從佯裝為法庭官員“好心”協助審核其雇主是否有為他繳納公積金，到以查實其身份涉及串通與人洗黑錢案，一步步騙走事主2個銀行戶頭共1萬4900令吉後，還意猶未盡的唆使事主向銀行借貸，所幸事主在其老闆的點醒下及時清醒。

這起打到髮廊的澳門騙局電話是在前天（19日）發生，受騙的是一名30歲的美髮師吳先生，他是在孟沙一家髮廊工作。

吳氏今天向馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜投訴其遭遇。他說，他在前天早上10點半，在髮廊接到一通聲稱來自馬六甲法庭的電話，對方先是要求與負責人交談，在他表明老闆尚未上班後，對方轉而詢問其老闆是否有替其繳納公積金。

從手機殺到固定電話

他說，在他表示相信老闆有繳納之後，對方還“好心”的向他索取資料，說可以幫他查核，並把電話轉接到一個華裔“警曹”。“我於是把身份證號碼告訴他，可是一查核下來，對方卻說我涉及把一張信用卡賣給一個姓Ong的人，並且與對方串謀洗黑錢，以致信用卡內有一筆1萬6430令吉的未付款項。”

他說，在這個時候，髮廊的其他同事來上班，該警曹聽到有雜音後，指示他提供手機號碼，並要他到一個安靜，不受人打擾的地方繼續交談。“我於是向同事借了其汽車，然後在車內繼續與對方攀談。”

他說，他確實曾經申請該張銀行的信用卡，但該銀行拒絕其申請，他也如實的告知該警曹，結果該警曹要他提供所有的銀行資料，包括密碼，以便他們展開調查。

他說，在交談過程中，該警曹說在反洗黑錢及反恐融資（AMLA）規定下，將會凍結其所擁有的2個銀行戶頭進行徹查，而在凍結之前，會將其戶頭的錢轉入一個AMLA官員的名下，並在完成調查證實其無罪後把錢轉回給他。

他说，由于急著证明自己的清白，而且在当时思绪混乱的情况下，他就根据警曹的指示行事。

“在过程中，他连续收到几则银行短讯，先是第一家银行指已经调高了他的提款限额，接著这家银行分两次汇出3100令吉及9900令吉至其第二家银行，随后其第二家则分别2次汇出1万令吉及4900令吉至该名AMLA官员的户头。”

他说，在这个过程中，虽然其手机显示多通电话拨入，包括其客顾及老板，但该警曹要他不可以理会，因为现在处理著至关重要的事务，所以他也不敢接听其他人的电话。

他說，在要結束談話前，該警曹還指示他必須再匯入1萬令吉，在他聲稱自己已經身無分文後，警曹還叫他向銀行貨款。

他表示，這通電話足足談了4小時，在他蓋下電話的那刻，他接到其老闆的電話，追問為何還不見其踪影，他只能一五一十的告知老闆“曠工”的原因，結果老闆一听就不對勁，提醒他可能受騙，要他馬上去銀行查問及報案。

“我當下也似乎清醒過來，箭步的距離髮廊不遠的銀行要求即刻凍結戶頭，但一切都來不及，2個戶頭內的1萬4900令吉全部都被轉走了。”

“逼真警局環境”釣上鉤

吳氏說，他會上當主要是因為所謂的警曹營造了非常逼真的警察局環境。

他說，從電話傳來的對講機的談話聲，警曹請示上司的聲音，還有警曹要下屬不要打擾他，因為他在處理案件的呼叫聲，都讓人誤以為那電話確實是從警察局撥來。

此外，他說，為了取信予他，警曹在整個對話過程中，還囑咐他以筆抄下AMLA官員的戶頭、記得屏幕截圖銀行訊息等，全然一派官員辦事的風格，也讓他完全沒有戒心。

另外，基於他在5年前發生過因為遺失的身份證遭人盜用而遭怡保警察局的調查的經歷，讓他誤以為這次又是類似的調查。

張天賜披露，今年至今，該局接獲6宗涉及165萬4000令吉的電話詐騙案，受騙人為4女2男，各別蒙受3萬至106萬令吉的損失。

他說，這些騙案的騙子都是撥打至受害人的手機，唯現在騙子已經轉至固定電話，他因此促請公眾提高警惕。