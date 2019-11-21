哥賓星晤12被扣者家屬 今將國安法帶上內閣

（吉隆坡21日訊）通訊及多媒體部長哥賓星說，他將在明天的內閣會議中，提出《2012年國家安全罪行（特別措施）法令（SOSMA）》，以即刻採取行動。

他今日在國會大廈外與12名在國安法令下被扣人士的家屬見面時說，他對這項法令已經說了很多次，也獲悉即將採取行動，但這將交由相關部長的做出宣布。

民主行動黨武吉牛汝莪區國會議員藍卡巴星說，由於國安法令中80%至90%的內容屬“嚴酷”，必須完全被廢除。

他強調，做為5名被國安法令拘留人士的代表律師，他將繼續為他們爭取正義。

行動黨馬六甲行政議員兼牙力區州議員沙米納登的妻子巫瑪德威代表參與和平集會的家屬說，他們在所提呈的備忘錄，要求希盟履行廢除國安法令的承諾，也不需要以此逮捕自己（希盟）的成員。

“令人失望的是，與希盟一起奮鬥成功的人，如今卻被自己人逮捕；其二，無需使用國安法令等殘酷法令來採取行動。”

12名在國安法令下被扣人士的家屬，聚集在國會大廈外舉行和平示威，他們高喊“廢除國安法令”、“免遭拘留”、“希盟守諾言”等口號，向希盟政府表達訴求。

超過80名以印裔為主的集會者，於上午10時高舉“呼籲政府釋放12名在國安法令下的被扣人士的燭光聲援會布條”、“廢除國家安全法令”、“免遭拘留”等標語，向行駛車輛和媒體表達訴求。

行動黨、社會主義黨、馬來西亞人民之聲等成員也集會，給予支持。

集會參與者獲得哥賓星、藍卡巴星、依斯干達公主城國會議員林吉祥、巴生區國會議員查爾斯聖地亞哥的會見，並帶領家屬代表提交備忘錄給國會下議院議長丹斯里莫哈末阿里夫，以期該備忘錄能引起政府關注。