藍色魔鬼行動 霹捕16涉毒警員









（怡保21日訊）霹靂州警方從8月12日開始展開“藍色魔鬼行動”，逮捕16名涉及毒品的警員。

霹靂州總警長拿督納沙魯丁指出，警方在這項行動中，為州內431名警官和警員進行尿檢，當中6名涉毒者已被採取法律行動，6名涉毒者被調查中。

納沙魯丁今日在霹靂州警察總部舉行的銷毀毒品儀式上向記者表示，警方展開這項“藍色魔鬼行動”，是為了在警隊中去除毒品禍害。

他說，警方也在今年7月27日至8月4日展開破冰者行動，逮捕998名涉毒者；10月14至19日展開毒品通緝行動，逮捕193名涉毒缺席法庭者；於10月29日展開Damn Tokan 0.2行動，逮捕52名涉毒者。

納沙魯丁指出，霹靂州警方於今年1月至10月逮捕1萬1138名涉毒者，比去年同時期逮捕的9468名增加1670名，或提高18%。

“在這期間，霹靂州警方毒品罪案調查組充公了97公斤各類毒品，這些毒品估計價值700萬令吉。”

銷毀71萬元毒品

“警方也充公了毒販所擁有價值約560萬令吉的財產，包括汽車、產業、現款和珠寶。”

在今日舉行的銷毀毒品儀式上，霹靂州警方銷毀總值71萬4047令吉的毒品，分別為251公斤各類固體毒品和880升各類液體毒品；這類毒品分別裝在塑料袋、盒子和瓶罐裡，交給固體廢料公司銷毀。

這些毒品為3096宗毒品案的證物，屬於2000至2019年取締的案件，涉毒者為3500人。

這些毒品案件分別在州內各警區偵破，當中曼絨764宗、打巴420宗、下霹靂413宗、太平312宗、華都牙也280宗、慕阿林150宗、吉輦140宗。

警方銷毀的毒品包括海洛因3公斤418克、大麻6公斤238克、冰毒1公斤149克、K他命1公斤179克、一日眠256克、搖頭丸20克、哥冬葉239公斤418克、哥冬水867.3428公升、咳藥水12.575公升、化學藥水71.505公升。

出席這項儀式人士包括霹靂毒品罪案調查組主任拉維助理總監、政治部主任拿督瑪茲蘭高級助理總監、總檢察署霹靂州檢控主任阿茲哈莫達、固體廢料處理公司職員比蓮美拉。