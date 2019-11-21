4保安員解款自盜60萬 700元“開房”分贓





（關丹21日訊）4名入行僅3個月的“菜鳥”解款車保安員監守自盜，從解款袋中竊取60萬令吉現款，較後取出其中700令吉租下一家旅館的一間房間以匿藏贓款。4名入行僅3個月的“菜鳥”解款車保安員監守自盜，從解款袋中竊取60萬令吉現款，較後取出其中700令吉租下一家旅館的一間房間以匿藏贓款。

無論如何，4名​​嫌犯在犯案不到24小時就先後落網，所有失竊款項也被警方取回。

彭亨州總警長拿督阿都加里爾今早在彭州警察總部召開記者會披露，本月14日中午12時當天，4名在一家保安公司勞勿分行任職的嫌犯，受命乘著一輛解款車，到當地一家銀行提取一筆總額為281萬7000令吉款項，並帶回該保安公司勞勿分行保險庫存放。

當天傍晚7時30分，4人再受命乘著解款車，護送4個裝滿鉅款的解款袋到哥打白沙羅的保安公司總部現金管理中心存放。

到了當晚10時57分，有關解款車順利抵達保安公司總部，在交接過程中並未出現異常。然而，當現金管理中心稽查人員進行點算時，察覺當中有60萬令吉現款失竊。

稽查人員發現60萬失竊

保安公司事後向警方投報並提供嫌疑人情報後，勞勿警察總部商業罪案調查組聯合彭亨州警察總部商業罪案調查組組成的偵查隊，於本月15日在勞勿先後逮捕了4名嫌犯。

阿都加里爾披露，4名嫌犯都是住在勞勿，他們都是在各自的住處落網。同時，警方也根據情報，突檢嫌犯在勞勿一家旅館租下的一間客房，從廚櫃內搜出59萬9300令吉的現金。

他補充，嫌犯一口氣租用該客房長達7天以藏匿贓款，估計是等待造案後風聲放緩才帶走。嫌犯本身並沒有住在房內，除了把房門上鎖，帶走鑰匙，還額外吩咐旅館業者不能打開房門整理房間。

至於旅館住宿費700令吉，則是嫌犯從贓款中抽出。而當旅館業者知悉後，亦把有關款項退還，意味60萬令吉贓款已悉數起獲。

“4名嫌犯年齡介於21歲至51歲，沒有犯罪前科，他們過去除了靠自己的工作營生以外，並沒有在其他公司服務過。”

阿都加里爾說，經過初步調查確認，4名嫌犯當中兩人是策劃竊取者解款，另外兩人並未直接牽涉其中，惟警方已援引刑事法典第408條文（失信）對這4名嫌犯一同進行調查，目前他們已經被延長扣留至本月22日，以協助調查。

“調查發現，嫌犯在護送解款途中，已經違反公司的標準作業守則，那就是中途兩次停車添油並從該保安公司另一家分行處接收解款。”

警籲提升保安細節 解款車須裝電眼

阿都加里爾根據此次案件經歷，敦促經營解款車保安業務的保安公司，務必提升保安方面的細節，做到滴水不漏。

例如，所有現金除了以保安密封塑料袋包裝以外，裝款項的帆布材質解款袋也必須扣上保安封條和拉上拉鍊等雙重保護，確保沒有出現任何縫隙，讓別有居心者得以把手伸進袋子內竊取款項。

“所有解款車內也必須安裝閉路電視(CCTV)及全球衛星定位系統(GPS)，並由公司總部所監督，以確保解款車內人員沒有機會對所護送的款項做手腳。”

出席今日記者會者包括彭亨州警察總部商業罪案調查組主任華茲爾、勞勿副警區主任蘇菲安等。