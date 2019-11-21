韓拒承擔更多軍費 美或撤4000兵力





（首爾、河內21日訊）朝鮮半島局勢未明朗，美韓在分攤駐軍費的談判破裂。消息指，一旦韓國拒絕承擔更多駐軍費，美國特朗普政府或撤走駐韓美軍一個旅，為數3000至4000人。

美國近年就駐軍費問題向韓國施壓，要求韓方的分擔額增至50億美元（約209億令吉），是目前支出的5倍多。韓國《朝鮮日報》今天引述熟知美韓談判過程的消息人士報導，談判未能按照特朗普的要求順利進行，所以美國準備從韓國撤走一個旅。

要求209億軍費

美國自1953年以來在韓國派駐軍隊，以應對朝鮮威脅，現有駐軍大約2.85萬人。根據美國國會通過的2019年度國防授權法案，駐韓美軍人數不得減至2.2萬名士兵以下，意味美軍最多可從韓國撤走6500人；由於美軍一個旅的兵力約3000至4000人，因此從當地撤走一個旅並無違反規定。

特朗普競逐2016年大選時，明言若美國未能就駐韓軍事存在取得完全對等的補償，他將從朝鮮半島撤軍。

美韓去年就攤分軍費談判時，特朗普最初要求將韓國軍費增加50%，最終雙方今年2月簽署新協議草案，韓國同意增加軍費負擔約7000萬美元，達到9.27億美元（約38.7億令吉），協議有效期則由5年縮短至1年。特朗普今年要求將韓國負擔軍費大增至50億美元，讓韓方難以接受。

美防長否認

美國防長埃斯珀否認有關報導。正在越南訪問的埃斯珀說，他無聽過有關消息，又指傳媒的報導經常錯誤，不準確和誇張失實。他表示，美國不會為談判破裂，就拿撤軍威脅盟國。