【港反修例示威】美眾院迅速通過送交白宮 特朗普料簽署港人權法











（香港、華盛頓21日訊）美國國會眾議院不理中方抗議，昨天以大比數通過參議院版本的《香港人權與民主法案》及禁止出售武器給香港警隊的《保護香港法案》，送交白宮待總統特朗普簽署。路透社引述消息人士指，預料特朗普會簽署有關法案，以支持香港示威者，勢必激怒中國。

報導未說明特朗普會何時正式簽署，不過彭博社引述消息人士指，特朗普最快會在當地時間周四簽署。

法案若正式簽署，美國將最少每年一次確認香港擁有足夠的自治權，符合獲得貿易特殊地位的資格。法案也讓美國得以制裁在香港違反人權的官員，並禁止向香港警察出口特定的人群管制工具，包括催淚彈、胡椒噴劑、橡膠子彈和電槍。

每年確認港自治情況

根據機制，美國兩院通過法案送交白宮後，總統有10天時間簽署，或提出書面反對將法案送回國會重審。但由於法案在參眾兩院獲得幾乎一致的支持，這意味美國國會或會否決特朗普的否決權。如果特朗普在10天內既不簽字也不否決，法案將自動生效。

《香港人權與民主法案》周二在參議院獲全票通過後，周三交回眾議院審議一個兩院的統一版本，結果以壓倒性的412票對1票通過。眾議院同時又以417票贊成、零票反對通過《保護香港法案》，禁止向香港警方輸出控制人群及防暴設備，如催淚彈、胡椒噴劑、橡膠子彈和電擊槍等，亦會一併呈交特朗普簽署。眾議院議長佩洛西表示，美國國會是要向外界表明，團結一致支持香港人爭取自由。

港府抨無助局勢降溫

對於美國眾議院通過參議院版本的《香港人權與民主法案》及《保護香港法案》，港府對此表示強烈反對，指兩項法案不單干預香港的內部事務，更會向暴力示威者發出錯誤訊息，無助香港局勢降溫。

註定枉費心機 中官媒嗆廢紙一張

中共官媒《人民日報》發表評論指，美國參議院不顧中方多次嚴正交涉和強烈反對，通過了《香港人權與民主法案》，公然為暴徒張目打氣，以美國國內法插手香港事務，干涉中國內政，這是對包括香港同胞在內的全體中國人民的嚴重挑釁。中方正告美方，收回在香港問題上的黑手，任何違背國際法和國際關係基本準則、干涉中國內政的法案就是廢紙一張，註定是枉費心機。

評論指，香港反修例風波發生以來，激進暴力犯罪行為不斷升級，突破法律、道德和人性的底線。然而，對於暴徒犯下的一樁樁罪行，美方卻罔顧事實、顛倒黑白，打著“人權與自由”的幌子，公然為反中亂港活動撐腰打氣。而無數事實證明，美國政客根本不關心香港民眾的利益福祉和民主人權，他們居心叵測地破壞香港國際金融、貿易、航運中心地位，就是企圖藉香港亂局，為自己撈取政治資本，企圖藉香港問題趁火打劫，遏制中國發展，險惡用心，昭然若揭。

促美收回黑手

評論強調，打香港牌註定失敗，正告美方認清形勢、懸崖勒馬，立即停止插手香港事務，停止干涉中國內政，以免引火燒身。如果美方一意孤行，中方必將採取有力措施予以堅決反制，一切後果必須由美方完全承擔。

理大示威者剩50多人

留在香港理工大學內的學生及示威者，繼續被警方圍困。有留守的人估計，目前校內仍有五十多人，有人擔心剩餘的糧食越來越少，衛生環境開始惡劣，擔心如果生病便難以處理。亦有人承認目前警方布防嚴密，難以安全離開，暫時會繼續留守。部分留守的人身體不適，有人出現咳嗽症狀。

校園內衛生情況轉差，堆積的垃圾越來越多，飯堂內有大量食物變壞，傳出酸臭味。理大副校長衛炳江及其他校方職員今早到校園巡視飯堂、體育館等，呼籲留守者人士離開，並指校內衛生情況很惡劣，憂影響健康，但未獲理會。

或一年未能正常活動 港律政司左手腕骨折

香港律政司司長鄭若驊上周四在英國倫敦訪問期間，被數十名反修例示威者包圍，並在混亂中跌倒。鄭若驊昨天首度親身回應事件，表示左手手腕脫臼兼骨折，需要用鈦金屬板及骨釘固定骨折部分。

鄭若驊又引述醫生稱，她的左手至少3個月至一年才可完全康復，又指她正中神經受壓，日後可能要做手術。

簽不簽？特朗普有4選擇

1.特朗普可在10天內（除周日 以外）簽署協議，令香港人權法生效。

2.特朗普可不簽署法案，並在10天內（除周日以外）撰寫異議書，再交回國會重審。

3.特朗普可選擇什麼都不做，若該時並非國會的休會期，法案會在10天後（除周日以外）就自動生效。

4.若香港人權法送達特朗普後，國會在10天內（除周日以外）休會，而特朗普選擇什麼都不做，此法案會自動失效，這被稱為“口袋否決”。