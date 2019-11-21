橫行30年 送貨中伏 假酒大王曼谷被捕





（曼谷21日訊）橫行30年，來自大馬在泰國製造假酒而被泰國當局稱為“假酒之王大衛”，因涉嫌生產假酒日前在曼谷被捕。

據《曼谷郵報》報導，綽號“假酒王大偉”的63歲大馬籍嫌犯陳法日（譯音），是在運送假酒給一名顧客時遭當局逮個正著，並在他車內發現26瓶Johnnie Walker假酒、100瓶貼上Johnnie Walker品牌貼紙的瓶子、木塞、蓋子、各式酒類品牌貼紙和假冒關稅印花等。

泰國觀光警察司令徹塔日前召開記者會說，當局是在接獲宋卡機場的移民局官員通知，指疑似製造假酒工具的包裹正前往曼谷素旺那普國際機場，當局之後發現該包裹是寄給陳法日的，在得知對方將運送已做好的假酒給顧客時，立即展開逮捕。

63歲嫌犯是在週一當地時間下午2時30分在邦卡皮區一家購物中心的停車場被捕。

他說，嫌犯是在購物中心向顧客交付威士忌時，被警方當場逮捕。 “警方還發現了用於生產假酒的設備，包括各種酒品牌的瓶、軟木塞、瓶蓋、貼紙和標簽，以及在嫌疑人的汽車上的假關稅標簽。”

據了解，嫌犯在發現觀光警察後企圖驅車逃走，不過還是難逃法網，據悉嫌犯也曾委托泰國電召摩多服務Grab Bike運送成品給客人。

“在經過審問後，嫌犯承認自己是所謂的‘假酒王大偉’，同時也供認自己從事假酒製造長達30年。”

泰國方面也以製造假酒、使用冒牌商標和逾期逗留的控狀提控陳法日。

徹塔說，在逮捕前，警方發現了一個包裹著生產酒、瓶、標簽和酒貼的設備的包裹，該包裹於11月14日被運往曼谷蘇汪納蓬機場，馬來西亞人是唯一的接收者。

犯罪嫌疑人承認，他生產假酒已有30多年了。

他說，這名男子被指控製造假酒，偽造商標和在該國滯留。