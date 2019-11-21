情殺？2外勞尋仇狙擊 園主被捅2刀斃命





（吉隆坡21日訊）華裔小園主相信搭上一名印尼籍女子而引起後者的外勞男友醋意大發，痛下殺手。警方已逮捕這名36歲印尼籍菜農助查。

這起命案於昨晚約8時，發生在雪州萬撓區根登新村的KPK 1路。死者為當地的榴槤及油棕小園主黃錦基（45歲）。由於事發後，1一條價值不菲的金頸鏈下落不明，一度引起家人懷疑他是遭人搶劫謀財害命，惟家人在現場搜索一番後，終尋回其金鏈。再加上有村民目擊他遭2名外勞持刀攻擊，以及事發前一天，他曾經打傷印尼建築承包商，警方開始是從尋仇角度展開調查，至今日才掌握動機乃涉桃色紛紛。

鵝嘜警區主任阿里菲助理總監今日指出 ，警方初步調查，相信死者因搭上一名印尼籍女子而引起後者的男友人醋意大發，惹來殺機。

被捕嫌犯是名35歲的印尼籍菜農，警方不排除還有其他同黨涉及此案，目前仍在追查其他嫌犯下落。

不滿擅取建材 曾打傷印尼承包商

死者被發現時胸部及腹部被捅2刀，當場斃命。死者黃錦基未婚，父母雙亡，在家中5名姐弟妹中排行第2，生前是與家人同住在新村的淡峇漢6路。

據死者妹妹黃雪例說，哥哥昨晚約8時獨騎摩多外出，約15分鐘後，她接到友人通知，哥哥發生車禍。她趕到現場後，發現哥哥胸部及腹部有嚴重刀傷。

她說，有居民聽聞碰撞聲，並目睹2名男子同乘摩多逃離現場，哥哥當時躺在地面。

消息說，死者在村內的KPK 4路有塊土地，貯放一些建築用途的木材，日前與他發生衝突的印尼承包商，在附近替人建造屋子，為方便後者經常把一些建築材料放在死者所擁有的曠地，死者也指責他擅自取用他的木材。

消息說，前日死者與嫌犯因此發生口角，死者怒火沖昏理智，揮拳打傷嫌犯，雙方過後在村民勸阻下離開。

據了解，在昨晚約8時，有人目睹2名共乘1輛摩多相信是印尼籍的外勞，趁著死者獨騎摩多路過上述地點，埋伏並狙擊死者，導致死者當場斃命。

兇徒狙擊死者的過程，被當地1名住戶目擊，目擊者曾大聲阻喝兇徒，對方逞兇後，共乘摩多飛車逃走。