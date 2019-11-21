移民局破最大網騙案 捉680中國人起8230手機

























（布城21日訊）一個由中國人主導、面向中國的網絡詐騙集團，日前被移民局成功搗破；680名中國人在行動中被逮捕，成了國內今年被偵破的最大宗網絡詐騙案，不過，仍有約100至150名詐騙集團成員突破移民局官員的包圍網而逃脫。

11月20日上午11時，移民局動員150名官員突襲一間位於賽城的6層大樓，並在這次的大規模行動中，逮捕680名年齡介於19至35歲的中國人，包括603名男性和77名女性，以及充公8230架手機、174台手提電腦及787台個人電腦。

移民局總監拿督凱魯於今日召開記者會說，當移民局展開行動時，被捕者正在進行詐騙行為。

“我們相信這個詐騙集團已經運作至少6個月。”

運作至少6個月

他說，調查顯示，這個詐騙集團以每個月36萬令吉的租金租下單位進行詐騙。

在記者會上也展示行動中被充公的物品，而680名被逮捕的詐騙集團成員，則被扣押在移民局總部禮堂內接受調查。

出席者包括移民局副總監（行政） 拿督阿都哈林、執法、調查與檢控組主任莫哈末嘉斯米。

凱魯說，在這次行動中，移民局官員也遭到詐騙集團成員的挑釁，有者向移民局官員發難並動粗，有者更突破包圍逃脫。

他表示，根據預測，有約100至150名詐騙集團成員突破移民局官員的包圍而逃脫，還有一些成員則在逃跑過程中受傷。

“在雪蘭莪州和吉隆坡移民局官員的協助下，場面受到控制。”

凱魯說，初步調查，詐騙集團成員是以觀光簽證入境，他們濫用簽證也違反《1963年移民局法令》第39（b）條文。

此外，當中有人被發現沒有合法簽證及居留證，違反《1959/1963年移民局法令》第55B（3）條文；還有一些逾期逗留，抵觸《1959/1963年移民局法令》第15（1 ）（c）條文。

凱魯強調，被逮捕的詐騙集團成員，將被列入我國的黑名單，終生禁止入境。

他表示，被扣留的詐騙集團成員幾乎未能出示護照或合法文件，而且至今沒有人為他們出面出示護照。

移民局也援引《2001年反洗黑錢與反恐融資法令》（AMLA）沒收詐騙集團的物品，以協助調查。

他說，移民局已經向中國大使館報告這項突襲行動。

聯合數單位追查幕後主腦

移民局總監凱魯說，移民局將和國家銀行、警方、通訊與多媒體委員會、公司委員會、地方政府以及相關部門與機構合作，以追踪與調查詐騙集團的幕後主腦。

他說，這個詐騙集團是利用高額且快速支付的報酬為餌，向中國受害者進行詐騙。

據了解，這個詐騙集團是通過一個特定網站，向受害者的手機程式發送一組密碼，所有的交易與付款都是通過微信支付（Wechat Pay）或在中國的銀行進行。

凱魯說，在接獲民眾投報後，移民局於數個月前開始部署這次的突襲行動。

他相信，他們所突襲的6層大樓相信是扮演聯絡中心的地方。

他說，這座大樓每一層都設有嚴密的保安系統，只有集團成員才擁有進入裡頭的通行證。

“大樓的所有出入口都裝設閉路電視監控。”

凱魯說，移民局將會繼續調查與追踪集團的其餘成員，並提醒公眾和雇主不要包庇非法外勞，若有任何消息，必須即刻通報。