移民局破最大宗網騙案 逮680中國男女







（布城21日訊）一個中國人主導的網絡詐騙集團每月36萬令吉，租下賽城一幢6層大樓，雇用近千名中國男女專門下同鄉下手，移民局昨日破獲這個國內最大宗的網絡詐騙案，逮捕680名中國籍男女。

移民局總監拿督凱魯說，該局是在昨早11時展開大規模行動，動員150名官員突襲一間位於賽城的6層大樓，逮捕了680名年齡介於19至35歲的中國人，其中603人為男性，77人為女性。

“當時他們正在進行有關的詐騙行為，我們相信這個詐騙集團已經至少運作了6個月。”

他也披露，該詐騙集團是以月租36萬令吉租下有關大樓，而移民局也在這次逮捕行動中也充公了8230架手機、174架手提電腦以及787架個人電腦。

他今午在布城移民局總部召開記者會時，向媒體這麼表示；現場也展示在是次行動中被充公的物品，而所有680名名被逮捕的詐騙集團成員也被扣押在移民局總部禮堂內接受調查。

出席記者會的尚有移民局副總監（行政） 拿督阿都哈林以及執法、調查和檢控組主任莫哈末嘉斯米。

另一方面，凱魯表示，移民局官員在這次行動中也遭到該集團成員的挑釁，有者向移民局官員發難並動粗，更有者突破包圍逃脫。

“我們預測有約100至150名該集團的成員突破了移民局官員的包圍而逃脫，也有一部分成員在逃跑過程中受傷；無論如何，有關場面在雪州和吉隆坡移民局官員的協助下，受到控制。”

持觀光簽證入境

他表示，根據初步調查顯示該集團成員是以觀光簽證入境大馬，而這濫用簽證的行為也違反了1963年移民局法令第39（b）條文。

此外，有者因沒有合法簽證入境和居住在大馬，違反了1959/1963年移民局法令第55B（3）條文，有者則因預期逗留而違反了1959/1963年移民局法令第15（1）（c）條文。

對此，凱魯也表示，這些被逮捕的集團成員，將被列入我國黑名單，終生禁止入境我國。

“幾乎所有被扣留的詐騙集團成員都未能出示護照或合法文件，而至今也沒有人為他們出面出示他們的護照。我們也已經向中國大使館報告有關突襲行動。”

“我們也以2001年反洗黑錢與反恐融資法令（AMLA）沒收了詐騙集團的物品，以協助調查。”

凱魯表示，移民局將追蹤調查這個詐騙集團的幕後主腦，並會與國家銀行、警方、通訊及多媒體委員會、大馬公司委員會、地方政府以及任何相關部門和機構。

“這個詐騙集團是以高額和快速的報酬為餌，向中國國內的受害者進行詐騙。”

這個詐騙集團是通過一個特定的網站向受害者的手機程序發送一組密碼，而所有的交易和付款都是通過微信支付（Wechat Pay）或在中國的銀行進行。

移民局經數月部署

他表示，移民局是在接獲民眾投報後，於數個月前開始部署這次的突襲行動，而有關突襲的6樓大廈相信是扮演聯絡中心的地方。

“有關大廈每一層都配備有嚴密的保安系統，只有該集團成員擁有進入該大廈的通行證。而該大廈也裝設閉路電視監控所有的出入口。”

移民局將會繼續調查和追蹤該集團的其餘成員，並提醒公眾和僱主不要包庇非法外勞（PATI），若有任何消息應立即向該局投報。