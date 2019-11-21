“未撤萊納執照等原因致敗選” 林立迎促希盟兌現大選承諾

（吉隆坡20日訊）希盟在丹絨比艾慘敗後，行動黨甲洞區國會議員林立迎即向希盟政府開砲，促請政府兌現大選承諾，不要成為一個U轉政府。

“希盟落敗的主要原因是政府沒有兌現大選承諾，其中包括沒有撤銷萊納營業執照。

他週三在下議院參與辯論明年度財政預算案有關能源科藝及環境部時，批評希盟在第14屆大選前，承諾要撤銷萊納稀土廠的營業執照，但是希盟執政將近兩年，萊納稀土廠依然存在，並且獲得更新執照。

“我們在丹絨比艾輸得很慘，因為政府沒有兌現競選承諾，其中一個便是萊納課題。在大選前，我們承諾要撤銷萊納營業執照，把稀土廠的廢料送回原產國。現在做了什麼？沒有。這是什麼政府？部長不要玩弄字眼指競選宣言沒有提到萊納。不要戲弄選民。”

“在大選前的政治講座會上，這裡全部人……說要撤銷萊納的執照。明天執政，我們就撤銷萊納的執照。”

“可是，現在近兩年了，萊納稀土廠還在。部長還去見證簽署承諾協議的儀式。到底發生了什麼事？”

“外面的選民，丹絨比艾的選民和反對黨嘲笑我們‘撒尿'和是個膽小鬼。”

“我們不要做一個U轉政府。”

他促請環境部尋找萊納的錯處，以便撤銷其執照，否則關於戰略規劃項目涉及930萬令吉的撥款也應該撤銷。

政府是於8月15日宣布更新萊納的營運執照6個月，但附上3個條件。

林立迎也指出，很多人針對垃圾和環境課題向環境部投訴，但環境部往往會把責任推給房地部，這已造成許多不便。

“我們不要政府成為一個太極師，不要把推辭，我要解決問題。”

在林立迎辯論期間，多名反對黨議員紛紛站起來稱讚他很勇敢，讚他是個真男子。