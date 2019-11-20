藍眼政治局：未發要求解釋信 等阿茲敏解釋再採行動

（吉隆坡20日訊）公正黨通訊主任法米說，公正黨政治局仍在等待署理主席拿督斯里阿茲敏針對近期的各種行動，包括缺席政治局會議、與國陣國會議員及砂拉越公正黨國會議員會面的事項作出解釋，而法米也強調，政治局在未獲得阿茲敏的解釋之前，暫時不會對其採取任何紀律行動。

法米週三在國會走廊受訪時證實，阿茲敏及副主席祖萊達皆缺席週三召開的公正黨政治局會議。

據悉，出席會議的包括公正黨主席拿督斯里安華、顧問理事會主席拿督斯里旺阿茲莎、顧問理事會副主席賽胡先阿里、副主席西維爾、鄭立慷、蔡添強及總秘書拿督斯里賽夫丁等人。

法米坦言，政治局仍在等待阿茲敏針對本身與在野黨國會議員會面的事件作出解釋，但因阿茲敏缺席週三的會議，因此，政治局還需等待阿茲敏的解釋後，才會採取下一步的行動。

在這之前，公正黨前雪州大臣丹斯里卡立於2014年也曾因為多次缺席政治局會議，而遭公正黨採取紀律行動對付，對此，法米認為，阿茲敏目前的情況與卡立並不相同，因此不能與卡立當年被革職的情況相提並論。

“我們還在等待阿茲敏的解釋，但他沒有出席會議，所以我們還需等待他的解釋，我們暫時不會對他採取任何紀律行動。我們不能輕易相信任何傳言，我們需要獲得當事人提供的確實資料。”

法米也否認黨內出現不團結的情況。

他認為，阿茲敏越界的言論，皆是媒體自行作出的揣測。

“我們沒有向阿茲敏發出要求解釋信，我們保持開放的態度，等待阿茲敏作出解釋，我們並沒有對他設定期限，可能他有急事缺席會議，或許你們（媒體）可以親自去問他。”

法米披露，國內幾乎90%的公正黨區部領袖已經表態支持黨主席安華，這也顯出出黨內沒有出現分裂的情況。

“公正黨組織秘書兼州大會主任聶納茲米也將在近日針對本週末的砂拉越黨大會是否如期進行一事發表正式文告。”