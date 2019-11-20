【扎希控挪用基金案】 娜麗瑪：建基金會大廈 扎希指示取1795萬定存





（吉隆坡20日訊）艾芬銀行營運員娜麗瑪米斯瓦迪告訴法庭，阿末扎希曾指示銀行取出AkalBudi基金會的定期存款，共1795萬3185令吉21仙給律師公司Messrs Lewis & Co ，款項用於興建基金會位於霹靂州峇眼拿督的大廈。

娜麗瑪今日在前副首相拿督斯里阿末扎希被控47項涉及挪用基金會案件審訊中披露，她於2016年6月16日處理基金會的賬戶時，在與阿末扎希會面後，根據後者指示，處理上述交易。

她供證時指出，她是因為負責管理AkalBudi基金會的艾芬銀行賬戶的經理瑪阿尤（本案第3名證人）在休假，所以負責處理基金會的賬戶。

她於2016年6月16日，在阿末扎希的助理瑪茲麗娜（Mejar Mazlina）的安排下，在布城內政部辦公室與時任內政部長阿末扎希會晤，討論有關AkalBudi基金會在艾芬銀行的賬戶管理事務。

娜麗瑪也是本案第6名證人，她在主控官李敬發副檢察司的引導下供證指出，當時的會議上，只有她與阿末扎希兩人對話，瑪茲麗娜則在外。

她指出，阿末扎希當時要求她，發出志期2016年6月16日的支票給Messrs Lewis & Co。

“我與阿末扎希會面時，他指示我取出AkalBudi基金會的定期存款，並發支票償還給Messrs Lewis & Co，目的是為了在霹靂州峇眼拿督興建基金會大廈。”

不過，當辯方律師拿督莫哈末再在交叉盤問時詢問娜麗瑪，會面是否有提及購買還是為了興建tahfiz（宗教學校），證人表示不確定，僅記得該款項關於AkalBudi基金會的大廈。

她說，阿末扎希當時是副首相，因此她不可以拒絕，只是遵照後者的指示行事。

她在宣讀證詞也指出，當時會面結束後，阿末扎希就吩咐其助理瑪茲麗娜準備相關信函，並在簽署信函後，才交給艾芬銀行。

“根據阿末扎希的指示，我尋求總部的批准，以讓AkalBudi基金會的總部可以使用艾芬銀行的支票，支付給Messrs Lewis & Co。”

她指出，總部在2016年6月23日批准相關申請，她將申請通過的信函交給蘿婭斯敏（艾芬銀行員），後者負責準備匯款申請表格及銀行支票，她則負責檢查，並獲得艾芬銀行經理瑪阿尤的通過。

“隨後，我通知瑪茲麗娜過來我的辦公室領取相關支票，過了數日後，瑪茲麗娜就來領走支票了。”

本案午後開庭後，只傳召了一名證人，主控官李敬發副檢察司說，第7名證人因心髒病問題而無法準時前來，因此承審法官科林勞倫斯擇定明日上午9時續審，並決定12月的審訊日期。

本案被告阿末扎希也是巫統主席，他一共面對47項控狀，包括12項在刑事法典409條文下被控的失信、8項2009年反貪污法令第16(a)（B）條文下的貪污指控及27項2001年反洗黑錢和反恐融資法令4（1）（a）下的洗黑錢指控。