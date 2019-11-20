首相：丹絨比艾敗選後覺有必要 週六商內閣改組

（八打靈再也20日訊) 首相敦馬哈迪說，土團黨領袖在檢討丹絨比艾國會議席補選敗選因素後，認為內閣有必要改組。

據悉，希盟最高理事會將在週六召開會議針對內閣改組展開商討。

馬哈迪說，政府可能在明年亞太經濟合作組織（APEC）峰會前改組內閣。不過，土團黨並沒有給他設下改組期限。

馬哈迪說，他必須與希盟的5個成員黨共商此事，並進一步評估現任部長的表現，以及未來接任部長的新人能力後，再做定奪。

“內閣改組不會是今天或者明天的事，我們需研究現有部長的能力與表現，過後才討論是否需要重組內閣。”

馬哈迪也是土團黨主席。他今午在主持土團黨最高理事會議後，在記者會上說，雖然他是首相，但也要考量其它成員黨，不會如此輕易的換部長。

他認為，即使改組也不至於立刻修復政府現有的地位。“換了新人上來也需要時間，可能無法立即看到成效。”

“以為一重組就可以解決所有問題？事情不是這樣的，因此若要重組就要深入研究理由。我們需要時間去了解現有部長的表現，以及新人的能力。”

未透露何時改組

至於何時改組，馬哈迪沒有正面回應，只說：“明年大馬是亞太經濟合作組織（APEC）峰會主辦國，我不想有太多改變，因為這需要周全的準備，那是很大的會議，出席者是世界列強，必須非常小心。

“這（改組）里面充滿不確定性，如果有太大的改變會有很多不確定性。”

至於他可能在APEC後才改組內閣，以免影響準備工作，是否意味他將會出任首相，直到APEC後才交棒，馬哈迪回應他將會嚴正看待此事。

“如果你的陣容有太大的改變，這將會讓人很混淆，也會制造很多問題，但關於我的任相期限，其實我也不知道。”

“我需要嚴正看待此事，發生在我身上的事不是至關緊要的，最重要的是對黨與政府。”

不知為何夜會議員 未與阿茲敏商談

針對公正黨署理主席阿茲敏週一晚會晤多名巫統議員，馬哈迪說，他還未與阿茲敏談論此事，他也對阿茲敏召開此會議的原因表示不知情。

“我還沒有跟他談，我不知道為什麼他要召開會議，但是這也涉及其他政黨，這個是公正黨的問題，這是他們要去了解的。”

詢及星報引述消息指，他是指示巫統國會議員與阿茲敏會面的幕後之手，馬哈迪自嘲回應說：“或許我是獨裁者，但是這次我沒有獨裁”，引起哄堂大笑。

未讀內文 拒評最高理事抨阿茲敏

至於土團黨最高理事會成員萊斯胡仙今日撰文抨擊阿茲敏的行為，馬哈迪也以還未閱讀為由，拒絕評論。

另外，馬哈迪對公正黨主席拿督斯里安華今日在國會表示希盟成員黨不會對他投下不信任票表示感謝。

他說，無論是投信任票或不信任票，都是大家的自由，因為希盟是民主的政黨，大馬也是民主的國家。

“我在巫統他未支持”感謝哈迪相挺

至於伊黨主席哈迪阿旺指他“薑還是老的辣”，並且會繼續支持他，馬哈迪開始是語帶諷刺的說：“以前我在巫統時他不支持，可能現在我在以前（首相）的位置上，所以他支持我。”

無論如何，他還是謝謝哈迪阿旺對他的支持。

另一方面，詢及他是否接獲有關“飛行車”的匯報時，他再次發揮幽默本色說：“部長說可以飛。”

他補充，問題是交警要如何飛上天執法。

雖知丹絨比艾會輪 沒料到慘敗

馬哈迪坦承，希盟早預料會在丹絨比艾補選敗選，但從未料到會慘敗，這讓所有人都震驚了。

“因此，土團黨領袖都在會議上提出各種看法，包括引述第三方的意見，我認同有幾個敗選原因，其中一項是可能我們是新黨，不夠成熟，仍未整合隊伍。”

“我們也發現相關敗選因素與課題，如經濟、高生活成本等、希盟政府也無法像前朝般提供各種援助等等，最終我們認同，確實有必要改組內閣。”

馬哈迪坦言，雖然希盟已經執政一年又8個月，但其實很多進行中的計劃，是需要更長時間才能看見成果，縱使他們已經做了很多改革工作，讓新政府更具效率。

“肯定的是，我們減少更多貪污，讓那些以前獲得貪污形式的援助者都覺得不安，從前有領導人貪污了數十億令吉，現在已經沒有了，底下可能還有人在貪污，但也已經減少了。”

他說，政府也已經實施了與企業、農業及國家經濟相關的新政策，可能也有新的活動，至於那些會影嚮希盟政府的政策，則會在來臨的希盟會議里提出討論。

“今天是閉門會議，縱使有很多意見，但我也無法一一說明了，不過我們都會接納與考慮這些意見。”