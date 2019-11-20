男男性愛片送美國分析 料年底揭曉主角身份

（吉隆坡20日訊）轟動全國的“男男性愛短片”主角身份預料可在年底揭曉！

全國警方刑事罪案調查部總監拿督胡茲爾披露，警方已派人將短片送往美國分析視頻中人的身份，預料下月杪之前便可得到分析結果。

他說，警方在對案件展開調查以來，已8次呈交報告到總檢查署，但都被退回及接受指示進行更詳細的調查。

“這次警方特地派人將短片帶到美國，交由一間中立機構進行分析，目前派遣的警察已歸國，警方正在等待分析報告出爐。”

他表示，除了鑑定出短片的真偽，警方也要求進行涉及案件人士的樣貌辨識程序，而待一切報告完成後，警方將再度呈交予總檢查署過目。

胡茲爾有信心可以在今年底前得到分析報告，揭開短片中人的身份。

“男男性愛短片”自今年6月開始在社交媒體流傳引發各界矚目，而原產業副部長前高級機要秘書哈茲阿茲在短片流傳之初便上載自拍視頻，承認他是短片中的男主角之一，及指另一名男主角是阿茲敏；不過，阿茲敏否認此事，並指這是有心人為破壞其政治生涯的手段。

事件爆發一個月後，全國總警長丹斯里阿都哈密披露有關短片經過大馬網絡安全機構分析後，顯示短片並無後製，但是無法確認短片中人身份。

對於為何調查工作耗費如此漫長的時日，胡茲爾回應說，警方需要找到可信賴的專家進行鑑定工作，若是交給不曾在法庭上供證的人士處理，可能會阻礙司法程序。

他表示，一些專家已準備好進行分析，但並未準備好出庭供證；警方也需透過電子郵件聯繫（這些專家）和提問各種各樣的問題，十分耗時。”

對於巫統最高理事拿督洛曼分別將短片送往印尼和英國後取得的鑑定報告是否會被採用時，胡茲爾回應說，警方已向總檢察長匯報此事，至於有關分析報告是否會被採納，則由總檢察長決定。