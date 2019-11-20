【竄改1MDB報告案】 諾莎瓦妮：納吉獲編號1 稽查報告草稿發6人





（吉隆坡20日訊）總稽查署稽查主任（管理）諾莎瓦妮指出，根據她了解，1MDB公司的稽查報告草稿在2016年2月22日，便由時任總稽查司丹斯里安比林派發給6人，包括時任首相拿督斯里納吉，他獲得編號1的報告草稿。

另5人是納吉時任機要秘書丹斯里蘇克里、安比林、總檢察署的拿督祖基菲里阿末及1MDB時任主席兼首席執行員阿魯爾甘達，他們依序獲得編號2至6的報告草稿。

諾莎瓦妮今日以納吉及阿魯爾甘達涉及竄改1MDB稽查報告案第5證人身份上庭供證，她在主控官阿末阿克南副檢察司引導下念出書面證詞時表示，編號9的報告草稿是於2018年11月2日交給反貪會，編號7、8及10的報告則被銷毀。

報告草稿藏保安辦公室

她說，上述報告草稿是於2016年2月20日，在總稽查司指示下影印，翌日基於安全考量收藏在保安辦公室（CGSO）。

她補充，影印報告草稿是為了在2016年2月24日，提呈至國會公共賬務委員會。

“第一比批共影印了60本，為了方便總稽查署稽查團隊的工作，報告上有編號1至60的水印標籤。”

她指出，她在2016年2月22日從保安辦公室取走10本，編號1至6的交給安比林，編號7至10的收藏在總稽查署內的鐵櫥裡。

她稱，她在安比林指示下，依據保安辦公室的銷毀程序銷毀剩餘的報告。

內閣議決總稽查署查1MDB賬戶

諾莎瓦妮表示，2015年2月27日，國會公共賬務委員會要求總稽查署稽查1MDB，內閣則於同年3月4日議決由總稽查署稽查1MDB賬戶，再將稽查報告交給公賬會。

她補充，她被安比林委任為1MDB特別稽查團隊協調員，該團隊的工作由隊長莎達都分配，而她負責處理摘要、引言及1MDB在SRC的投資。

她說，稽查工作是從2015年3月10日開始進行。

“從2015年3月10日至2015年6月15日的稽查工作，已經納入稽查1MDB的中期報告，這份報告在2015年7月9日及10日提呈至公賬會前，已經獲得1MDB集團核實。”

她指出，總稽查署準備的中期報告內容，包含1MDB集團從2009年2月27日至2014年3月31日的財務報表及財務地位分析，其中包括為1MDB集團的貸款和政府擔保、1MDB集團資產地位、融資和利用款項及審查1MDB集團從2010年至2014年的所有財務報表。

諾莎瓦妮說，中期報告提呈至公賬會後，1MDB的稽查工作持續進行至2015年10月31日。

“從2015年10月31日至2015年12月15日，稽查團隊從根據稽查工作，準備稽查觀察（Pemerhatian Audit）。各章內容的隊長依據各自負責的章文準備有關報告。”

她指出，其團隊準備稽查觀察後提呈至1MDB以獲取反饋，接穫後者的回應及採取行動後，他們安排在2015年12月16日與1MDB進行總結會議。

“在總結會議上，團隊與阿魯爾甘達及1MDB高層詳細商討所接獲的反饋及課題。總結會議旨在提呈考量反饋後的稽查結果，會議也讓稽查司敲定稽查報告草稿。”

她表示，接受稽查的一方可藉此解釋或回應稽查司提出的課題，由總稽查署定奪是否接受或拒絕受稽查方的解釋，然後，最終稽查報告在稽查團隊與前總稽查司商討後敲定。

庭上播會議錄音 安比林質詢阿魯爾

控方今日在庭上，播放前政府首席秘書丹斯里阿里韓沙於2016年2月24日主持的會議錄音，長約2小時40分鐘。錄音顯示，會議討論了有關1MDB稽查報告，更出現數次激烈的爭論，阿里韓沙證實聲音人物，是安比林在質詢阿魯爾甘達。

在主控官拿督斯里哥巴斯里南高級副檢察司引導下，他核實錄音中的聲音人物包括他、總稽查署代表是時任總稽查司丹斯里安比林和官員莎達都娜菲莎、財政部代表拿督斯里莫哈末依沙、首相辦公室代表丹斯里蘇克里。

錄音中隱約聽見安比林說，他發現1MDB及其子公司SRC的銀行賬戶有顯著的差異。

他以第4證人身分二度上庭供證時表示，1MDB和SRC都是財長機構下的公司，而總稽查署會稽查有關公司的賬戶。他並沒有詳細說明銀行賬戶的差異。

由於錄音音質模糊，並無法聽清楚整段內容，也無法鑑定爭執者身份。不過，法官莫哈末再尼、控方和辯方團隊皆有錄音抄本在手。

錄音播放完畢後，哥巴斯里南針對錄音中提及的“國家利益”，詢問阿里韓沙時，得到的答复“國家利益”指的是國家名譽和福祉，而1MDB是涉及國家名字，因此需要確保所有（關於1MDB）的事情皆屬實。

阿里韓沙也再次確認，會議是在納吉的要求下召開。

“納吉要求安排這場會議時，是針對1MDB稽查報告中納入1MDB兩個不同的財務報表一事。但是在當天的會議上，首相辦公室代表和阿魯爾甘達提出其他的事項。”

在錄音中，會議上觸及的課題包括劉特佐所屬的Good Star、PetroSaudi International（PSI）、1MDB及SRC國際公司。

阿里韓沙在昨日供證時指出，納吉曾表示對1MDB稽查報告的內容感到不滿意，也不希望在1MDB稽查報告中納入1MDB兩個不同的財務報表。

他說，納吉指示他就稽查報告的不滿，在總稽查署和代表1MDB的阿魯爾甘達之間召開協調會議。

納吉阿魯爾律師 挑戰錄音可接受性

錄音播放前，代表納吉的辯方首席律師丹斯里沙菲宜和阿魯爾甘達代表律師拿督西華納登皆表示，將會挑戰會議錄音的可接受性。

沙菲宜指出，其團隊在控方提供的錄音抄本中發現60處需要修改的地方，因而需時整理出最終的錄音抄本。

西華納登表示，其團隊已開始修改錄音抄本，將於週五提呈給控方，並將尋求當天有出席會議的阿魯爾甘達協助，確認錄音中的人物身份。

哥巴斯里南說，控方也會和西華納登一起找出錄音抄本需要修改的部分。

另一方面，斯里南和沙菲宜告訴法官，由於他們下週一和周二都有其他案件需要處理，因此申請騰出這兩天的審訊。

法官批准兩人的申請，替代時間將另行擇定。

此案於明日續審。