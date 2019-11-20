政府地建老人院 隆市局諭令業者現身









（吉隆坡20日訊）坐落甲洞富德勝花園的一間示範屋於5月悄悄被人改為老人院用途牟利，有關業者還砍伐周圍的樹林，並在地面上鋪上混凝土，將屬於吉隆坡市政局的土地佔為己有，且不肯與吉隆坡市政局官員見面解決問題。吉隆坡市政局今日向業者發出最後通令，諭令業者盡快現身解決問題，否則當局將會依法行動。

吉隆坡市政局甲洞分局官員於4月開始先後5次致電給老人院的業者要求見面，但業者卻諸多推搪不願配合，吉隆坡市政局甲洞分局主任阿末依努於今日在官員的陪同下親自到訪老人院，但仍未成功見到業者。

阿末依努在甲洞區國會議員林立迎的陪同下召開記者會表示，市政局不想使用強硬的手段解決這問題，畢竟入住的老人是無辜的，他們的家屬可能不知道這家老人院是非法的。

他籲請有關業者現身，與市政局坐下來好好協商，找出一個解決方案。

他透露，該地段原本是一片樹林，市政局於4月1日接到人民投訴，指該地段有垃圾、野草叢生導致蚊蟲滋長的問題，因此派遣官員到來了解情況。

他說，官員抵達現場時發現有人在進行清理工作，以為有關人士因注重環境衛生而進行清理，所以只是給予口頭警告，沒想到之後卻發現有人砍樹，並在地面上鋪上混凝土，於是再度給予口頭警告，並諭令有關人士停工。

“我們有要求業者出示文件，證明是否合法使用吉隆坡市政局的地段，可是業者卻無法出示文件。”

阿末依努指出，這家老人院的前身是當地發展商興建的示範屋，房屋工程竣工後，發展商理應拆除示範屋，並將土地歸還給吉隆坡市政局。

林立迎在記者會上說，這家老人院於5月開始投入運作，共設有10個床位，目前已經有7位入住者，每人每月的入住費為2000令吉。

他披露，業者聲稱每月以8000令吉租下這裡及經營老人院，但當官員要求業者現身見面時，業者卻說很忙，不得空見面，包括今天他們到來之前，曾致電要求業者現身，業者依然以很忙為由，不願見面。

他說，基於市場上的需要，他鼓勵民眾開設老人院及幼兒園，但必鬚根據法律，這家老人院的操作法式簡直無法無天。

“我們已經給予業者很多機會，業者卻不願見面，我們唯有要求他搬空，否則將採取法律行動。”

老人院負責人：向發展商租借 不知地段屬隆市局

記者會結束後，有關老人院的負責人鍾先生接受記者電訪時聲稱，目前老人院的地段，是他跟發展商租借下來的，他並不知道該地段是屬於吉隆坡市政局。

他也說，該老人院是有執照的，不是非法經營。

他表示，他之前已跟吉隆坡市政局官員見面解釋並出示租約文件，如果有需要，他願意再與吉隆坡市政局官員會面解決問題。

入住者家屬：不知老人院非法經營

老人院其中一名入住者的兒子許順華（40歲）受訪時說，其80歲父親患有失智症，他因為白天要工作，無暇照顧父親，所以才把父親送來這裡。

他透露，包括這家在內，這家老人院共有4間分院，原本他是把父親送去位於甲洞衛星市的分院，卻因為這家分院比靠近住家，才決定轉來這裡，不料卻被揭發非法經營。

他說，他共支付4000令吉，其中2000令吉是抵押金，如今他需要再另尋其他老人院安頓父親。