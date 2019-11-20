國會被圍攻 禮端：皆空中交通 無人機飛行車隨你叫

（吉隆坡20日訊）企業發展部長拿督斯里莫哈末禮端對反對黨議員在國會下議院挑起飛行車其實是無人機的課題，他回應說：“隨便你們要怎麼叫。”

在下議院回應巫統仁保區國會議員拿督沙林提出有關飛行車的附加提問時被巫統議員“圍攻”，禮端尤索夫說，無人機是“飛行糢型”（Flying Dummy），與飛行車是有所不同，因為或可被稱為無人交通工具。

他表示，根據國家企業家政策，在發展航空、航天業及空中交通的策略下，要叫無人機或飛行車都可以，因為都是空中交通，“你們要怎麼叫，隨你們喜歡。”

他說，為了讓本地企業家掌握科技的技術，政府已開始訓練年輕人，讓他們參與使用無人機培訓。

“無人機是一種無人的空中交通工具，你要怎麼叫，隨便你，無人機或超級無人機、飛行車、Vector（禮端尤索夫首次推介飛行車糢型的型號）都可以。”

針對巫統巴西沙叻區國會議員拿督斯里達祖丁指無人機是中國技術，馬來西亞只是進口稱為飛行車的無人機的提問，禮端尤索夫說：“這沒有關系，你知道嗎？土著和馬來企業家已經和一個外國政府的公司簽署初步協議。”

禮端尤索夫在被達祖丁再次打斷，指馬來西亞所謂的研發飛行車只是把配件安裝起來而已時，表示這也是為本地企業家開拓商機。

沙林：記得帶降落傘

巫統仁保區國會議員沙林在提出附加提問時，不忘提醒將於明日首次試乘“飛行車”的企業發展部長禮端尤索夫：“記得帶降落傘啊！”

他先是恭喜部長將於周四迎來飛行車起飛，不過，“我勸告部長記得帶降落傘，擔心會有事情發生。”

飛行車於周三再次成為反對黨與部長爭論不休的課題，場面甚至一度失控，反對黨議員如巫統巴西沙叻區國會議員達祖丁和玲瓏區國會議員三蘇安努亞的聲量完全蓋過禮端尤索夫。

當禮端尤索夫要求兩名巫統議員先耐心聆聽他對飛行車的解釋時，兩人卻繼續對部長拋出許多疑問。

國會下議院議長丹斯里莫哈末阿里夫也要求議員們安靜，停止討論飛行車課題，以便國會會議能繼續進行。

他也促請對飛行車感到好奇的反對黨議員，周四跟隨部長到現場看看飛行車的實體。

本地與中國公司合作研發 飛行車實乃超級無人機

企業發展部長拿督斯里禮端尤索夫日前宣布將在明日試乘飛行車，社交媒體即流傳一組疑似即將試乘的飛行車照片。不過，《每日新聞》報道，有關的飛行車實際上是由本地公司與中國公司合作研發的“超級無人機”，也引發不少網民包括前首相拿督斯里納吉的嘲諷和批評。

引網民與納吉嘲諷

根據網上流傳的照片顯示，所謂的“飛行車”機身印有“EHANG 216”的字眼，相信是中國智能自動駕駛飛行器科技企業億航智能，在今年6月底首次批量交付“億航216”載人級電動自動駕駛飛行器（AAV）。資料顯示，216的意寓是可載送2名乘客，擁有16支螺旋槳的共軸雙槳動力設計，可以提供良好的動力性能，像直升機一樣垂直起降和空中懸停。

據悉，“億航216”採用純電動方式，充電時間為2至3小時，具有零排放的環保優勢。

在充滿電能的情況下，續航時間為15至40分鐘，平均飛行速度每小時130公里，實用升限達到1000公尺。

該機型可以應用於空中交通、旅游觀光、醫療急救、物流運輸等領域。

《每日新聞》報道，涉及本次飛行車項目的共有三家公司，包括大馬的EastCap Bhd，以及中國的億航智能以及和富強集團控股（Strong Rich）；而兩家中國公司是EastCap的策略合作夥伴，三家公司將聯手在本地進行飛行車的銷售、營運和維修保養工作。根據報道，EastCap的首席執行員兼董事經理是拿督斯里紮萬哈菲茲；然而，EastCap公司暫無法在網絡上找到其官網，該公司只使用臉書來宣傳其業務。

從其臉書專頁來看，最後一次內容更新為9月，而專業的主要內容幾乎只是EastCap於今年8月與印尼的合作社（RKI）在印尼雅加達開設了第一所航空學院的相關新聞。