首次推行電子競標 森28日起網標NDN車牌

（芙蓉20日訊）交通部長陸兆福指出，森州陸路交通局是國內第13個推行電子競標車牌的州屬，而今天推介並將於11月28日至12月2日之間開放網絡競標的NDN車牌系列，是國內7個月以來推出的最新系列車牌。

他今日在森州陸路交通局為NDN系列車牌主持推介時說， “在過去7個月裡，42個通過電子系統競標的車牌系列號碼就為陸路交通局進賬了4701萬9192令吉；而有關的電子競標車牌系統的註冊人數也超過了10萬9000人。”

他說，通過車牌競標可為國家增加收入，但基於在使用電子競標之前，人手操作方式允許競標者只需於當日付上50%競標款項便可，餘額之後再清，但卻遇上競標者反悔或不願繳清全額的種種問題，最終造成虧損。

他披露，2016年至2018年之間，虧損總額就超過6000萬令吉，當中涵蓋了被拖欠的競標餘額、印刷及行政費用，但電子競標在得標者確認後的5天內，餘額便會從得標人的信用卡中扣除。

陸兆福強調，陸路交通局推出電子競標車牌的系統，主要是方便大眾及該局的行政工作，因為以往的人手操作除了涉及大量文件之外，競標者還得親自到陸路交通局處理。

“系統也會顯示競標車牌者的排名，讓有意要奪得某車牌的人士能知道自己得標的可能，以及在期限內加碼。但係統只會顯示競標者排名，不會顯示對手的數額。”

此外，通過電子競標車牌系統，競標者也可競標屬意的其他州屬車牌系列。

詢及交通部會否考量推出“名字”車牌，讓人們可以購買印有自己名字的車牌系列？陸兆福坦言，該部曾接獲類似建議，也知道有些使用電子車牌的國家有這樣的系列，但以馬來西亞目前的情況來說並不合適，畢竟同名同姓的人在各州都有，“撞名”情況很普遍，所以推出這系列或會在車牌與身份辨識上有問題。