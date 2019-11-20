被指國會看球賽 雷爾：“當時是午餐休會時間”









（吉隆坡、檳城20日訊）公正黨班底谷區國會議員法米上傳國會議員在下議院議會廳看球賽直播的照片到推特，在網上引起熱議。日落洞區國會議員雷爾受詢時承認照片中人是他，但是他說，當時是國會午餐休會時間，所以這張照片中也沒有看到其他國會議員。

至於什麼賽事，雷爾說，他忘記了。

雷爾今日傍晚接受記者詢問時，也whatsApp一張他與同僚昨晚在國會走廊外觀看馬來亞虎對壘印尼國家隊，爭奪世界杯入選賽的現場直播，證明他當時是在國會議會廳外。

無論如何，人民公正黨班底谷國會議員法米說，他上傳民主行動黨日落洞區國會議員雷爾在下議院議會廳看球賽的照片到推特並無惡意，只是想讓國人知道國會議員即使人在議會廳，對馬來西亞與印尼交鋒的世界杯入選賽賽事依然關心。

對雷爾因此遭網民批評，法米今日在國會走廊受詢時說，他當時只是想分享國會議員們都關注足球，沒有其他意思。

“其實，有很多國會議員也在議會廳內通過不同的方式關註賽事情況及馬來西亞隊的表現。”

雷爾熱愛足球，他昨天下午在國會議員輪流在2020年財政預算案委員會階段辯論時，向國會下議院副議長倪可敏要求提早結束辯論，呼籲國會議員與他一起去看足球比賽，支持馬來西亞足球隊。

“在亞婁（巫統亞婁區國會議員拿督斯里沙希淡）參與辯論前，議長，我有一個要求，現在已經下午6時，今晚有足球賽，馬來西亞對壘印尼，我也要給予支持，可以加快或者現場直播嗎？讓我們一起加油支持。”

對雷爾的愛國精神，倪可敏表示深感訝異，但必須時刻以國會會議為主，如果要看球賽可以鎖定國營電視台。