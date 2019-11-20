僅25議員未達門檻 國會開會暫停2分鐘

（吉隆坡20日訊）國會今早一度只有25名議員即1名部長、1名副部長和23名國會議員，但法定人數為26人，才可以繼續會議，公正黨梳邦區國會議員黃基全直言，今早國會並不是一個好開始。

他在面子書專頁發文說，“議會因此暫停2分鐘，讓一些在喝咖啡的副部長和議員進入議會廳。隨後，議會以32人即1名部長、5名副部長和26名議員於早上10時10分繼續開會。

“政府需要打起精神來。”（The government needs to buck up）

國會下議院今早基于法定人數不足，延遲開會2分鐘。在祈禱后進入問答環節，議長丹斯里莫哈末阿里夫邀請旅游、藝術及文化部副部長莫哈末峇迪亞回答希盟淡邊區國會議員拿督哈山第一道提問時，立卑區國會議員拿督阿都拉曼質疑開會法定人數不足。

他持著議會常規說，“尊敬的議長，根据議會常規，我認為法定人數不足。”

莫哈末阿里夫立即計算議員人數2次，發現會議廳只有24名議員，因此響起鈴聲提醒在外的議員赶緊回到議會廳。之后，4名議員進入會議廳，會議才如常開始。

根据議會常規13（1）條文，下議院開會法定人數是26名國會議員，不包括議長。

劉華才促議員出席

民政黨全國主席拿督劉華才對國會下議院今日再次發生開會法定人數不足的問題感到失望，並促請國會議員履行他們的職務出席國會，不要辜負選民對他們的期望。

“出席國會是每一名國會議員的責任，而且也不是每名國會議員都有官職在身。後座議員應該勤於出席國會，把民生課題帶上國會，別忘記人民對你們的委託。”

劉華才今日發文告建議議長莫哈末阿里夫採取行動對付無故缺席國會議員，包括扣薪懲罰，而朝野政黨在遴選下屆大選候選人時，也因把原任議員的國會出席率考慮在內，確保中選的議員都能夠有效履行他們的工作。

“此外，國會也可以考慮為國會議員設下每一年國會出席率需達到80%關鍵表現指標（KPI）。”