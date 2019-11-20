沒彈劾首相 安華否認逼宮







（吉隆坡20日訊）網上昨晚瘋傳公正黨主席拿督斯里安華今日將覲見國家元首消息，安華今早現身國會以行動粉碎謠言；同時他否認希盟領袖，企圖在國會策動對首相敦馬哈迪投不信任動議之說。

安華在國會走廊接受媒體詢問有關希盟在丹絨比艾補選落敗後，即傳出這項消息時說，“只有提出發動投不信任動議的那群人要這樣做而已。”

他說，如果有此事，他不可能不知道 ，因為他幾乎每天都與土團黨總裁丹斯里慕尤丁、誠信黨主席莫哈末沙布、行動黨秘書長林冠英、行動黨元老林吉祥聯絡，這些人完全不曾提到這事件。

早上沒覲見國家元首

另一方便，安華也否認今早到皇宮覲見國家元首蘇丹阿都拉陛下的消息。

“沒有這件事，那是假消息，我今早在這里（國會）。”

他說，他在2至3個星期前確實有覲見國家元首，雖然只是普通覲見，但相關消息在社交媒體上廣傳。

他認為，只有沒有力量的群體會嘗試用陷害及欺騙的招式，因此呼籲民眾不要掉入假消息的圈套。

提及這些傳言是否會破壞他的聲譽時，他說，這只是小事，因為醞釀陷害及背叛的事務存在已久，並希望人民不會被這些言論影響，因為這些事每天都在上演。

提及有謠言指公正黨署理主席拿督斯里阿茲敏和巫統國會議員討論組織“後門政府”，並從馬六甲開始時，安華說，他不理會謠言。

民聲經濟問題比接棒重要

“我跟著一般程序走，我和首相敦馬哈迪保持良好關系，我們採用希盟渠道；有人說我被行動黨利用，但我確實被慕尤丁、末沙布、林冠英及馬哈迪利用，更重要的是被大馬人民，我成為工具。”

他說，相較接棒首相的課題，目前更為重要的是解決民聲及經濟問題，如果沒有從丹絨比艾的補選中學習，未來或將造成更大的傷害。

“我發現丹絨比艾補選後，有人當作沒事，但實際上這是有史以來及不尋常的沖擊，那是人民透過投票箱來傳達明確的訊息，希盟必須虛心接受。”

他認為，希盟必須盡快吸取教訓，如果還是保持透過各種方式展現權力、想要分發工程項目、收買人民及利用假新聞等做法，都對希盟毫無幫助。

安華也說，他不曾阻止任何有興趣的人士角逐首相一職，但應該要按照程序。

“如果沒有，我們需要和這群、那群人勾結，在這邊那邊展開秘密會議，然後不專注於工作，會造成什麼問題？”

被冒名稱安華覲見元首 法米報案

人民公正黨通訊局主任兼班底谷區國會議員法米今日譴責有心人刻意引用他的名字，來“證實”黨主席拿督斯里安華今早到皇宮覲見國家元首的消息 ，並將就此事向警方報案。

他在國會走廊對記者鄭重否認他有發出這樣的一個“確實”的訊息，並說：“我從未發表過這樣的一個訊息，這是一個非常骯髒和醜陋的政治伎倆，對方是刻意制造假新聞，旨在對我展開污衊。由於涉及到我的名字，所以我將會向警方報案。”

法米說，有關不負責的人士是想制造不實的假新聞，背後具有不良的政治意圖，旨在污衊。

他促請記者日後有甚麼關於他的新聞或訊息，可直接聯絡他或發訊息向他求證。

“安華今早已出現在國會，可見謠言不攻自破。”