敦馬回應補選敗因 “可能我有錯，但我怎知道”

（雪邦19日訊）首相敦馬哈迪說，希盟在丹絨比艾國席補選慘敗，可能他有做錯，但他其實並不知道本身是否真的有錯。

“可能我有錯，但我怎麼會知道。”

他是針對外界尤其是來自公正黨的國會議員，將補選落得慘敗下場怪罪他一事，作出上述回應。

此外，馬哈迪說，其實，我們還未掌握且不清楚國家目前的情況是否已準備好進行首相職權移交事宜。

“當時機到了，我會決定（交棒的）日期。”

他週二在雪邦為2019年東南亞伊斯蘭學者大會主持閉幕儀式後，面對媒體追問公正黨元老賽胡先阿里指相位的交接未有明確日期一事，是導致希盟在補選慘敗的原因，發表上述談話。

此外，馬哈迪同天下午在東南亞伊斯蘭學者大會致閉幕詞時說，伊斯蘭群體有必要鑑定本身的失誤是源自於哪裡，這才能顯得更為理智。

“我們其實應該接受本身有錯的事實，也必須擁有這樣的能力，因為我們如果無法坦承本身的錯，那麼就會持續不斷的做錯。”

“而我們所蒙受不利於本身的負面情況，也會持續地出現。而旨在促進多元交流與經驗的交匯點（Multaqa）則變成毫無意義。”

“如果我們真誠地知道問題所在，而且能夠真誠地給予糾正，這其實是有可能可以實現的事情。”

他指出，鑑定事件的原因其實是設法解決問題的努力之一。