交長：罰款應歸國庫 “不超過200車禍黑區裝AES”

（吉隆坡19日訊）交通部長陸兆福說，自動執法系統（AES）只會在車禍黑區安裝，而安裝AES電眼的車禍黑區不會超過200個。

兩名前朝部長，即巫統百樂區國會議員拿督斯里依斯邁沙比利和巫統丹絨加弄區國會議員丹斯里諾奧馬周二在下議院針對AES過去由兩家公司承包的事情，與陸兆福激辯。

依斯邁沙比利和諾奧馬堅稱前朝推行AES沒有錯，就如高速大道特許經營的模式，因為政府無需出錢興建大道，並由特許經營公司負責及收費。

陸兆福則說，希盟過去反對的是執法權落入私人公司手中，而且罰款是由私人公司徵收，但有關罰款理應由JPJ或警方執法，罰款則應歸國庫。

此外，針對我國飛航安全評級被降級一事，陸兆福指出，我國有許多愛國的民航專才，希望他們可以回國服務一段時期，以協助我國重返飛航安全評級的第一級別。

他也盛讚民航局前總監拿督郭師傳以無償服務（Pro Bono）的方式為我國服務，領導專案小組。

“大馬有許多民航專才，希望他們回國協助一陣子，或許我們可以支付薪資，但是無法支付像其他國家那樣高昂的酬勞。”

較早時，陸兆福宣布成立獨立專案小組，並預期在12個月內解決美國聯邦航空總署（FAA）評級中的33項問題，好讓大馬的飛航安全評級從第二級別重返第一級別。

他也說，從2006年起就沒有調整過的越境飛行費（ANFC）也將會調整，作為CAAM的其中一項收入來源，因為我國的領空非常繁忙，許多航空公司需要使用。

“明年3月或6月將會提呈民航法令修正案，修訂一些程序上的問題，讓他人對我國的飛航安全更有信心。”

財政部批准兒童安全座椅 豁免進口稅銷售稅降至5%

陸兆福說，交通部已經獲得財政部批准，豁免孩童乘車安全座椅的進口稅，而其銷售及服務稅（SST）則從10%降低至5%。

他在國會下議院為2020年財政預算案委員會階段部門總結時說，安裝安全座椅是為了孩子的安全，陸路交通局（JPJ）在一開始的6個月內不會嚴格執法，而是會先以教育、勸告、警告的方式來引導民眾。

較早時，他已經宣布，從2020年1月1日起強製家有幼兒的車主安裝孩童乘車安全座椅。

至於蚊型腳踏車一事，他說，即使青年及體育部推出計劃培訓腳踏車手，JPJ還是會對違規者採取行動，以避免不法事件一再發生。