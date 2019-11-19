楊美盈：內閣撥款1770萬 7措施防巴西古當空污

（新山19日訊）能源科藝環境部長楊美盈表示，內閣已批準1770萬令吉撥款，並採取7大措施提升巴西古當地區的空氣素質，以免巴西古當金金河及空氣污染事故重演。

有關措施包括巴西古當工業區設立全馬首個即時警報系統(Real-time Alert System)，透過及時警報系統迅速給予警告和採取行動。

楊美盈今午在柔佛州務大臣拿督薩魯丁陪同下於州政府大廈禮堂召開記者會時說，政府耗資252萬令吉在巴西古當區內安裝25台空氣污染物質檢測站，由於即時警報系統需要花3個月進行基準校對，預料這套系統在2020年第二季運作。

檢測站已裝23個

“空氣污染物質檢測站目前已裝了23個，還有2個預計在月底會完成。"

她表示，政府也將強化環境局的器材，包括提供具備氣質聯用儀（GCMS，價值110萬令吉）、氣相色譜儀（GCFID，價值120萬令吉）及6台有毒氣體分析儀器（價值234萬令吉）的移動式檢測站。

她披露，上述7項措施包括起訴涉及污染案件業者、廣泛監督、嚴格執法、設立環境局巴西古當分局以縮短應對時間、廠方領養學校計劃（PROSPAG）、提升檢測空氣素質能力及對巴西古當負荷能力進行情境分析研究。

詢及巴西古當需要耗時多久才能看到環境素質有所改善時，楊美盈說，巴西古當空污事件並不是今年初才發生，也非由單一事件所造成，而是一項長期存在的課題，因此政府需要時間，通過各項措施來改善當地的環境素質。

她披露，當局接下來每三個月將召開相關會議來檢討巴西古當的環境問題，並由副首相拿督斯里旺阿茲莎親自主持會議。

而教育部與衛生部也將合作，減輕和預防巴西古當污染事件受影嚮學生的心理陰影。

另一方面，薩魯丁在接受媒體詢問時表示，截止目前，柔佛州政府沒有計劃出售柔佛機構（Johor Corp）屬下的QSR品牌。QSR品牌將持續鞏固其市場地位，包括將雞肉產品供應至全球市場。

起訴4人

談到巴西古當金金河傾倒化學廢料的4名涉案者，楊美盈指當局已於今年3月24日起訴4人，有關審訊將在今年12月3日續審。

“當局將對巴西古當化工業展開詳盡的監督，柔佛州環境局、警方及巴西古當市議會已展開行動，確保當地工業的運作不分晝夜受到監督。”

她披露，自從巴西古當金金河化學污染事件發生後，截止昨日，當局已展開394項檢查工作。從10月23日起，環境局開始使用無人機來偵查污染源頭。

她指出，在廠方領養學校的計劃下，廠方將為臨近學校提供氣體分析儀，目前已有21家廠商參與這項計劃，25所學校受惠。

“環境局早前已聯合學者、相關機構及廠商，為巴西古當的負荷能力進行情境分析研究，並在今年10月17日將報告提呈給副首相拿督斯里旺阿茲莎，有關報告建議在巴西古當工業區設立緩沖區及其他長期計劃。”