甲“後門政府”疑惑 土團藍眼3議員否認參與

（馬六甲19日訊）被謠傳指參與“後門政府”行動及不支持州政府財政預算案的土團黨議員及一名公正黨議員，今日矢口否認，並強調全力支持州政府所推出的預算案。

被指是領頭會見反對黨議員組後門政府的土團黨行政議員拿督莫哈末拉菲克，在甲州議會走廊被詢問時，直接要求記者不要詢問這個課題，並表示只會回答關於選區的問題。

受詢及是否會支持州政府所提呈的預算案，拉菲克直指自己是政府，一定會支持州政府所提呈的預算案。

“如果我不支持這項預算案，誰來付我的薪水啊？請你們別問後門政府的問題了。”

同樣是土團黨的行政議員拿督諾艾芬迪被詢問是否支持州政府的預算案時，反問記者為什麼會如何詢問，更指自己一定會支持州政府所推出的預算案。

詢及有關與巫統組織“後門政府”的課題，艾芬迪表示，自己從來沒加入巫統，土團黨是他所加入的第一個政黨，他根本不認識巫統的人。

他強調，自己參政前是一名學院講師，會加入土團黨是因為要與希盟共同建立一個新馬來西亞，因此無論發生何事，一定與希盟站在同一陣線。

“我的主席是首相敦馬，我一定以敦馬為首，無論是後門政府或前門政府，我會跟隨敦馬。”

至於有關謠言指一些議員將對甲首長阿德里投不信任票一事，艾芬迪反問是何人所說，還指州議會召開兩天以來，都非常的平靜。

他強調，星期四一定舉手表決支持州政府的預算案。

屬於公正黨的行政議員拿督賈拉尼表示，州政府今次推出的預算案，是個平衡的預算案，在執政以來，首次擁有了能力與資金，去進行惠民的政策，因此一定會支持州政府的預算案。

至於“後門政府”課題，會否有當朝議員結合反對黨議員推翻今次的預算案，賈拉尼不認為會發生，並再次強調會參與及支持今次的預算案。