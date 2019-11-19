敦馬：再誣衊大馬棕油 將要求世貿組織介入

（吉隆坡19日讯）首相敦馬哈迪說，若棕油進口國繼續誣蔑馬來西亞棕油與棕油產品，馬來西亞政府 和其它棕油生產國理事會（CPOPC）將毫不猶豫向世界貿易組織舉報，要求該組織介入。

他於今日在2019年馬來西亞棕油局國際論壇與展銷會上致詞時說，馬來西亞政府和其它棕油生產國理事會已針對各種對棕油的污名化，不斷向全球市場傳遞正確的棕油資訊，強調棕油的永續性生產力，以實據反駁不實指控，如果這些特定的棕油進口國依然選擇誣衊國家的棕油與棕油產品，他們將不會沉默以對。

他以不點名方式“警告”說，馬來西亞油棕業一直被西方非政府組織發起的，含政治與經濟議程的攻擊手段抹黑，指是導致森林被砍伐，造成生物多樣性喪失的主因。

禁用棕油無助阻砍伐森林

“除了生物柴油資訊有誤，誤導歐洲各國，棕油的永續性其實也比其它產油植物更高，每英畝的油棕園平均每年可以生產4噸棕油，生產量是油菜子的4倍、葵花子油的5.4倍、更是大豆的8倍。”

“因此，禁止使用棕油無助於阻止森林被砍伐，卻會導致更多土地被開放，以充作種植上述產油植物。”

較後在記者會上，馬哈迪說，印度政府並沒有拒絕向馬來西亞購買棕油，只是一些民間團體的反對聲音。

他說，隨著馬來西亞每公噸棕油價格比印尼便宜5美元，過去一個月暫停向馬來西亞購買棕油的印度煉油廠，已恢複向我國購買棕油期貨。

馬哈迪於9月聯合國大會期間，針對印度占領查謨與喀什米爾公開發表負面評論，導致馬印兩國關系急轉直下；印度煉油廠因擔心印度政府會提高進口稅或採取其它舉措來減少從馬來西亞進口商品，因此暫停向馬來西亞購買棕油。