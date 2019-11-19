【火車票系統癱瘓】經搶救恢復正常 鐵道公司道歉 保證不重演

（吉隆坡19日訊）馬來亞鐵道公司（KTMB）針對雙軌電動火車（ETS）及城際列車（KTM Intercity）未來3個月火車票開賣首天便造成系統癱瘓一事致歉，同時宣布該公司已展開搶救行動，購票系統即起恢復正常。

該公司首席執行員拿督卡馬魯查曼表示，事發後立便馬上採取行動，包括將互聯網寬帶（internet bandwith）從原本的100Mbps提高至200Mbps，同時也提升中央處理器的服務器。

他召開記者會說，經一系列行動及應對措施後，售票系統已回複正常，今日所有的售票櫃台也比昨日來得輕松。

他承認，昨天發生的情況非常糟糕，但今天已穩定下來，並保證類似的事件不會再發生。

他補充，雖然公司昨日的系統緩慢，但也成功售出超過5萬7000張車票。

需求龐大是系統緩慢主因

卡馬魯查曼解釋，龐大的購票需求是造成系統緩慢的主因，而該公司從開票至昨晚8時30分為止，共完成多達3萬個交易，比起平日平均每天僅售出1萬2000張票。

他說，公司的服務器（server）創下近40萬名用戶登入的記錄，也是因此造成系統擁擠的問題發生。該公司截至昨晚10時，已售出5萬7441張，介於12月1日至明年2月29日期間的車票。

“在龐大的購票人潮下，位於吉隆坡中環廣場的售票櫃台也延遲服務至晚間11時。”

出席記者會者包括該公司信息與通訊科技總經理阿末莫哈末法敏、雙軌電動火車及城際列車總經理賽米及大馬鐵道職員職工會（RUM）主席阿都拉薩哈山。

首次提前售3個月車票

卡馬魯查曼聲稱，這次是該公司一改過往提前一個月售票的作業方式，首次對外開放出售未來3個月的車票；該公司早在一個星期前便開會對售賣3個月的車票可能引發的問題商量應對措施，同時也有信心現有的系統可應付大量湧入的購票需求，但不料系統癱瘓的問題仍是防不勝防。

他表示，該公司當初是因為接獲不少乘客要求，希望能提早開放車票出售，因此，在評估後才作出提前3個月出售車票的決定。這3個月內包含了多個重要假期，分別是學校假期、聖誕節、農历新年及大寶森節，導致龐大的購票需求。

他提到，未來在情況允許下，該公司將繼續提前3個月開放出售車票。

******************購票系統已用了19年

此外，卡馬魯查曼承認，目前的購票系統是2000年時購入及使用至今的舊系統。

他披露，該公司也計劃更換全新系統，而這項工作目前仍在進行中，預計會在明年底才完成。

詢及是否有駭客入侵造成系統癱瘓的問題，他則表示，該公司不排除這項顧慮，並會對此展開調查。

另一方面，賽米補充，造成櫃台購票緩慢的其中一個原因，是有購票者耗費時間在櫃台挑選日期，平均購買每一張車票就需花上2分鐘。因此，他籲請民眾在購票前，應先想好要購買的日期，以減短櫃台購票時間。