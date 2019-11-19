【榴槤洞葛死亡車禍跟進】7歲女童未蘇醒 1歲妹妹傷勢穩定













（馬六甲19日訊）一家四口到親戚家喪府吊唁後回程途中在榴槤洞葛被羅里撞及釀2死2傷的悲劇，涉禍的7歲女童至今仍未蘇醒，另一名頭部及腳受傷的1歲女童，動手術後傷勢穩定，在醫院由親屬照料。

這起車禍的2名死者是34歲的黃廣翔（從事汽車玻璃貼膜生意）及其27歲太太黃慧美（商場服裝店職員）；2名傷者則是他們的女兒黃惠杉（1歲）及黃惠煾（7歲）。

男死者二哥黃廣順（54歲）受訪說，他們家共有7名兄弟姐妹，黃廣翔排行最小，性格開朗，也喜歡為家人下廚，亦深受姪兒姪女們的愛戴。

男死者熱愛烹煮海鮮佳餚

“每當有空，他都會烹煮拿手好菜，或是研究新的菜色，讓家人品嘗，他也熱愛烹煮海鮮佳餚，搭配特制的叄峇醬料，讓家人贊不絕口。”

他說，弟媳（女死者）的一名親屬不久前往生，他們夫妻倆近幾都會往返於馬接翁武及愛極樂，弟弟（男死者）則是負責烹煮食物。事發當天，弟弟準備了臭豆、辣椒和肉類載往馬接翁武喪府煮食，沒想到在回程中遭遇死亡車禍。

他透露，意外發生後，曾有目擊者見到有人將2名小姪女抬出車外，不過後來就不見對方蹤影，該目擊者唯有繼續留守在現場，等待救護車到來才離開。

“車禍後，惠杉未陷入昏迷，曾不停哭鬧嚷嚷著找媽媽，她的額頭及腳受了傷，現在已進行手術，傷勢已穩定。不過惠煾的傷勢較為嚴重，相信頭部則受到撞擊，至今尚未蘇醒。”

這起車禍於本月17日約晚上11時50分，發生在榴槤洞葛武吉淡文路段。警方消息指，事發時一輛載著雞籠的羅里失控，撞向迎面而來的日產轎車，導致車內一對夫婦當場斃命，留下兩名年幼女兒。(BPK)

家屬憤怒網傳小傷者喪命消息

黃廣順說，2名小姪女仍在甲州中央醫院接受治療，但今早卻有網絡社交媒體在沒有向家屬或院方求證的情況下，發消息指其姪女不幸喪命，此舉令家屬極度不滿及憤怒。

他促請網絡及社交媒體勿無中生有，不要在家屬傷口上二度撒鹽，尊重家屬的感受。

他透露，這幾天曾收到與車禍有關的照片，發現涉及車禍的羅里車頭嚴重損毀，可見當時的撞擊力相當大。

“我們有要求院方將傷者送往吉隆坡醫院治療，但礙於路程遙遠，醫生並不建議將傷者送往吉隆坡，甲市區國會議員邱培棟及愛極樂州議員郭子毅昨日也有來醫院探望她們，了解她們的情況。”

他說，家人昨夜辦好領屍手續，死者靈柩將放在愛極樂住家，並在星期五下午2時，舉殯至懷恩園火化。