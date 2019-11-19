陸兆福不滿售票系統癱瘓 指示鐵道公司即刻整修

（布城19日訊）對馬來亞鐵道公司（KTMB）售票系統於昨天開始發售12月至明年2月的電動火車（ETS）及城際列車車票時癱瘓，交通部長陸兆福感到十分不滿。

他於今日為“快捷巴士系統”（BRT）大會主持開幕後在記者會上說，他將會指示馬來亞鐵道公司領導層，即刻重新整頓與重建售票系統，將它改善成一個對購票者更友善的系統。

他表示，接獲很多民眾投訴，尤其是那些因系統故障而無法買到農历新年及聖誕佳節回鄉車票者的民眾，“我對此事感到十分遺憾。”

“交通部已指示馬來亞鐵道公司即刻採取行動，整修售票系統。”

他坦言，馬來亞鐵道公司售票系統存有許多弱點，而且已經不是第一次發生類似昨天的系統故障，有好幾次令民眾無法買到佳節回鄉的火車票。

陸兆福強調，交通部一直以來主張經營公共交通的業者，包括國家基建公司，應該大膽地朝向無現金交易的方向發展，在為消費人帶來便利的同時，也可節省業者的資本支出。

他說，業者一旦邁向無現金系統的售票交易糢式，就無需再像他小孩時期乘坐公交巴士般聘請售票員，並能體現更有效率、便捷與成本效益的支付方式。

他說，若公交經營者願與無現金系統供應商合作，供應單位也必然願與業者分享有關的資本支出（Capex）；因此，交通部期望國家基建公司能成功及有效落實無現金交易系統。