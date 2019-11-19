My100月票帶來多少效益 明年1月公布詳情

（布城19日訊）民眾使用“100令吉”（My100）公共交通月票的詳細資料，包括為公交乘客帶來多少的成本效益，交通部將於明年1月公布。

交通部長陸兆福說，根據非正式的估計，包括“My100”月票乘客的說法，他們每個月可省下100或150令吉的公交費。

“交通部已指示國家基建公司收集這方面的資料，包括乘客較常使用哪類型公交服務、行程多遠、My100月票能為他們省下多少錢等資料；屆時將會進行總結及提呈一份報告。”

他於今日為“快捷巴士系統”大會主持開幕後在記者會上說，巴生河流域使用“My100”月票的民眾已有10萬人，政府希望未來能把這措施擴大到全國，以鼓勵更多人使用公交服務。

陸兆福透露，政府希望能於明年落實2020年財政預算案建議提出的購買500輛電動巴士的建議，但財政預算案還處於國會辯論階段，仍未獲得通過，因此還沒有最終定案。

他說，在選購電動公共巴士時，政府會以電池能否獲得重新充電、是否符合環保效應等條件作為考量。至於電動巴士的採購，當局將進行公開招標程序。

“我希望電動公共巴士能於明年投入落實，這是我國邁向對環境保護更友善政策的第一步。”

陸兆福也說，為了逐步投入馬來西亞的公交服務，國家基建公司旗下子公司Rapid巴士有限公司，已向馬來西亞沃爾沃（Volvo）私人有限公司，採購90輛雙層式Volvo巴士。

他說，中央政府將與州政府，就州政府如何配合，以落實類似已在雪蘭莪州雙威開跑的“快捷巴士系統”（BRT），進行探討。

他指出，砂拉越州政府有意在古晉落實快捷巴士系統，柔佛州政府則計劃在新山推動快捷巴士系統，這些都是各州政府的發展計劃，中央政府沒設下任何落實的時間表。

他說，雙威的快捷巴士系統車資於去年被乘客投訴昂貴，有關方面決定降車資20%後，統計顯示乘客量獲得30%的提升。

出席開幕式的包括沃爾沃巴士公司高級副主席阿克拉斯、國家基建首席執行員拿督莫哈末哈茲蘭、瑞典駐馬大使塔朱林及技術托管機構（TDA）首席執行員拿督再拉尼。