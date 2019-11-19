【扎希被控挪用基金審訊】信托董事：扎希指示 預先簽署空白支票

（吉隆坡19日訊）前副首相拿督斯里阿末扎希被控47項涉及挪用基金會案件續審，AkalBudi基金會其中一名信托董事三蘇丁聲稱，他是在阿末扎希的指示下，預先簽署空白支票，但並不知道支票的用途。

他今早在主控官李敬發副檢察司引導下供證時提及，在AkalBudi基金會成立後，他沒參與任何行政事務，只是遵照阿末扎希的指示，在空白支票簽名，因此不知道基金會的金錢流向。

66歲的他是本案第4名證人。他提到，身為信托董事的他也從未出席會議，且不知道任何基金會的賬戶和財務狀況。

他也否認，有看過銀行每月寄到基金會公司的賬單。

他早前宣讀書面證詞時表示，他自1996年起擔任基金會的信托董事，並在2012年4月4日被要求辭職。辭職信並不是他所準備，而是在阿末扎希的指示下簽名的。

“我以為，是因為我從不了解AkalBudi基金會的運作，才會被阿末扎希要求辭職的。”

辯方律師拿督再迪在交叉盤問時詢問證人三蘇丁，被要求辭職的原因，或可能是受銀行破產通知，而不被授權簽署有關基金會的支票，惟三蘇丁堅稱，他是受阿末扎希的指示才簽下辭職信。

他聲稱，雖然他與阿末扎希在中學及大學都是朋友，但對方是老板，他會遵照老板指示行事。

他說，當時作為峇眼拿督區部巫青團團長的阿末扎希在1996年建議設立基金會，旨在保障巫統峇眼拿督區的人民福利。

他表示，Budi基金會在1997年3月18日成立（該基金會在1997年改名為AkalBudi基金會），早期並沒辦公室或員工，由他與Idris擔任秘書職。阿末扎希是信托董事局一員，另一名信托董事是祖基菲里仙德里（Zulkifli Senteri）。

根據志期1997年4月25日的傳閱決議及國民儲蓄銀行（BSN）的銀行卡標本的文件顯示，阿末扎希、祖基菲里與他，共3人授權在支票簽名並掌管BSN銀行戶頭。

三蘇丁補充，據公司章程，基金會的成立目標是管理有關消除貧窮方案的資金，目的包括資助及協助慈善團體、參與社會政治經濟領域、建立培訓和教育中心等。

此外，早前本案第三名證人瑪阿尤（49歲，前艾芬銀行分行經理）接受主控官李敬發副檢察司盤問時核實，根據匯款申請表格，AkalBudi基金會的銀行戶頭在2016年6月23日曾轉賬1795萬3185令吉21仙給Messrs Lewis & Co。

她也指出，有關申請並沒顯示匯款原因。（TKM）