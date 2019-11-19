夜晤巫統議員 安華要阿茲敏解釋

（吉隆坡19日訊）人民公正黨主席拿督斯里安華說，他將會在拿督斯里阿茲敏明天出席黨政治局會議時，要求就其與反對黨議員會面做出解釋。

也是波德甲區國會議員的他，今日在國會走廊受詢時說，為了釐清其他領袖的疑慮，阿茲敏肯定要給予黨合理的解釋。

“他是署理主席，理應要出席明天的會議。”

有些領袖未吸取教訓

至於阿茲敏是以（經濟事務部）部長或黨的身分與反對黨會面，安華表示他並不知道，因此最好等阿茲敏做出解釋。

受詢及希盟在丹絨比艾區國會議席補選蒙受重大挫敗後，此舉是否適當，安華說：“就如我昨天所說，有些領袖顯然還沒有從這場補選中吸取教訓。”

有關首相敦馬哈迪是否需為這場補選負責的問題，他說，這會於來臨周末召開的希盟理事會會議討論。

他認為，希盟其實也應該討論這次補選是不是選民對希盟政府的公投。

阿茲敏解釋 “只是普通會議”

阿茲敏回應了！

針對昨晚在官邸會見巫統國會議員一事，公正黨署理主席拿督斯里阿茲敏阿里說，昨晚在他官邸舉行的會議，只是一個普通會議，並沒有不尋常。

他說，只要有人要求見他，他都會安排接見。無論人民、商人、希盟或非希盟的國會議員、外國投資者。

“這是一名部長的責任，每天需要接見很多人，要聽取他們對政府的意見，不需要大驚小怪。”

他今日在出席下午3時與國會議員的會議前，在國會臨時議會廳受詢時，如是回應。

馬哈迪稱不知談話內容 “我是有聽聞此事”

（吉隆坡19日訊）首相敦馬哈迪表示，他知道經濟事務部長拿督斯里阿茲敏與國陣國會議員會面，只是不知道他們會談的內容。

“我是有聽聞此事，但我不知道他們談了什麼。”

他今日在吉隆坡會展中心為2019年馬來西亞棕油局國際棕油論壇與展覽主持開幕後，在受到媒體的進一步追問時，他再次說：“我是有聽聞此事，但我不知道他們談了什麼。”

隨著希盟在丹絨比艾國席補選慘敗，多名來自國陣及人民公正黨的國會議員於昨晚約9點半開始陸續出現在阿茲敏位於布城第10區的官邸，然後在約兩小時後才陸續離開，因此引來各界諸多猜測。

出席者拒透露目的

到訪阿茲敏官邸的國陣議員包括金馬崙高原國會議員藍利，而公正黨議員則有房地部長兼安邦國會議員祖萊達、交通部副部長兼敦拉薩鎮國會議員卡馬魯丁。

此外，3名曾於10月24日，即政壇傳出“保馬行動”之際召開記者會，力挺馬哈迪做滿首相任期的國陣國會議員，即巫統江沙區國會議員瑪斯杜拉、立卑國會議員區阿都拉曼和馬蘭國會議員依斯邁阿都慕達利的轎車，也被發現停放在阿茲敏官邸外。

不過，不論是來自國陣或公正黨的國會議員在受詢時，都拒絕透露他們到訪阿茲敏官邸的目的。

祖萊達在離開時，只是向記者揮揮手，並未停步發言；國陣議員藍利在受詢時也只是答說：“沒有什麼啦。”

巫統紀委會將調查

（吉隆坡19日訊）巫統紀律委員會將調查多名巫統國會議員於昨晚和經濟事務部長兼人民公正黨署理主席拿督斯里阿茲敏會面的事件。

巫統紀委會主席丹斯里阿班迪今日發文告說，紀委會已經接到相關投訴，將會即刻根據既有程序展開調查並作出決定。

根據報道，一批巫統國會議員，包括前副主席拿督斯里希山慕丁，昨晚在阿茲敏位於布城的官邸與阿茲敏見面。

根據部落客拉惹柏特拉的帖文，阿茲敏與30名國陣國會議員會面，主要是為了挫敗向首相敦馬哈迪逼宮的行動。

抨洛曼指控不實 希山否認幕後主導

（新山19日訊）對於被指是幕後主導多名國陣國會議員昨晚會晤人民公正黨署理主席兼經濟事務部長拿督斯里阿茲敏的人，巫統前副主席兼森波浪區國會議員拿督斯里希山慕丁強烈否認並歡迎巫統紀律委員會就此事展開調查。

希山慕丁是在推特上反駁巫統最高理事洛曼的指控，指他是幕後主導多名來自反對黨國陣國會議員昨晚漏液會見阿茲敏，而做出上述回應。

他說，昨晚的會面並不是由他安排，而洛曼對他的指控也完全是子虛烏有，若巫統紀律委員會欲對他展開調查，他也不會隱瞞任何實情，並完全給予配合。

此外，巫統最高理事洛曼指出，希山慕丁與多名國陣國會議員昨晚在經濟事務部長拿督斯里阿茲敏布城官邸所舉行的會面，希山慕丁有必要對此作出解釋，同時也要求巫統對希山慕丁展開紀律行動。

他質問，希山慕丁帶領22名國陣國會議員到阿茲敏位於布城的官邸，有何借口？

“雖然並非所有22名國會議員都支持首相敦馬，但在丹絨比艾補選時盡力合作的國陣和伊黨的競選團隊，難道對他此舉不感到失望和有背叛感覺嗎？”

他認為，希山慕丁再次背叛國人，尤其是丹絨比艾的選民，畢竟當地選民前兩天才將信任托付國陣候選人，贏得此議席。

他也覺得，希山慕丁是敦馬的政治“中間人”。在此之前，希山慕丁招募巫統國會議員投向土團黨。他指出，他於10月30日曾向黨投訴希山慕丁，要求展開紀律調查，不過，對方並受到黨採取紀律對付。

洛曼呼籲黨展開調查，同時採取紀律行動對付那些試圖影響巫統國會議員和領袖，以支持敦馬或阿茲敏，進而挫敗國會解散可能性的人。

他強調，他不希望任何人繼續捍衛希山慕丁的背叛行徑，那已違反巫統最高理事會的決定。

扎希消息版本 『會面為選民撥款需求』

（吉隆坡19日訊）巫統國會議員昨夜與經濟事務部長兼公正黨署理主席拿督斯里阿茲敏會面，目的是為了滿足選民要求，透過國會議員獲得政府撥款？

國陣主席兼巫統主席拿督斯里阿末扎希表示，據他所知，阿茲敏是基於上述理由會見巫統國會議員。

至於有傳言指將有新政黨成立，黨員包括阿茲敏，阿末扎希表示他從未聽聞此事。

阿末扎希是今日出席他被控挪用健康思維基金會案審訊午休時召開記者會說，任何會面應該依據國會反對黨領袖的建議，在國會進行會面更為合適。

他說，巫統國會議員與阿茲敏會面一事已成為話題，尤其是在巫統成員之間，基層及開始給予巫統支持的人民也表示他們對此感到不滿意。

同意紀委會調查

“有者向巫統紀律委員會投訴，同時表達他們對會面結果的擔憂。”

他表示同意紀律委員會在巫統規則下展開調查，而他們會交由紀委會根據該委員會方針或黨章做出任何決定。

阿末扎希說，該黨是在9月及10月的巫統最高理事會上做出了，該黨國會議員採取的任何行動必須一致。

“我們也確保黨員遵守所有黨內制定的規則，這包括在國陣旗幟下贏得議席的巫統議員。”

出席記者會者包括國會反對黨領袖兼巫統副主席拿督斯里依斯邁沙比利及巫統總秘書丹斯里安努亞慕沙。

納吉：由希盟解決 風波與國陣無關

前首相拿督斯里納吉強調，公正黨署理主席拿督斯里阿茲敏會見30名國陣國會議員一事不是國陣課題，現在的政府領導層是希盟，就由希盟解決問題，而不是讓國陣介入。

他還說，如果阿茲敏成功爭取到這些國陣國會議員支持馬哈迪，任何要馬哈迪即刻下台並交棒給公正黨主席拿督斯里安華的行動，將以失敗告終。

納吉也是國陣前主席。他今日在出席聆審他與一馬發展公司前首席執行員阿魯爾甘達被控竄改稽查報告案休庭期間，針對上述事件接受媒體訪問時，這麼回應。

也是北根國會議員的他表示，他並沒受邀出席有關的會議，更並笑言本身也不想受邀。

“我不曉得是否有上述的會議，我也是通過媒體報道得知上述的會議，媒體的報導和實際上真正所發生的事可以有所不同，我必須和出席會議的人交談後才知道。”

對於有謠言指國陣內部分裂成兩派，一派是和安華同在，另一方則是支持馬哈迪，納吉沒有給予正面回應，他認為，國陣應專注於扮演反對黨的角色，獲取人民的支持。

“這是最重要的，因為專注，我們獲得了丹絨比艾人民的支持，人民尋求領導，惠及他們的領導，所以這是（國陣）需要專注的。”

日前有報道指出，根據部落客拉惹柏特拉的貼文，也是經濟事務部長的阿茲敏，日前在他位於布城第10區的官邸和30名國陣國會議員會面，目的是為了挫敗向馬哈迪逼宮的行動。

旺姐盼阿茲敏出席藍眼會議

（吉隆坡19日訊）對人民公正黨署理主席兼經濟事務部長拿督斯里阿茲敏於昨晚在官邸與多名巫統國會議員會面，副首相兼公正黨顧問拿督斯里旺阿茲莎在受詢時沒有正面回應。

她今日在國會走廊受詢事時，僅表示希望阿茲敏出席公正黨政治局會議。

另外，土著團結黨主席丹斯里慕尤丁在受詢時說，他並不知道多名國會議員聚集在阿茲敏官邸會面一事。

慕尤丁：不知發生什麼事

“我不知道，我讀你們所寫的（新聞），我並不知道真正發生什麼事。”

稱對希盟造成負面揣測 賽夫丁抨阿茲敏不明智

（波各先那19日訊）公正黨總秘書拿督斯里賽夫丁說，希盟在丹絨比艾國會議席補選嚴重挫敗不到72小時，該黨署理主席拿督斯里阿茲敏就密會30名巫統和公正黨國會議員，此舉不明智且只會給希盟帶來負面揣測。

他說，補選成績出乎希盟預料，在希盟還未針對補選成績進行剖析探討前，阿茲敏就在官邸會見反對黨國會議員，確實是不恰當和不明智作法。

賽夫丁也是國內貿易及消費事務部長。他今早應武吉柏基堯國小家協邀請出席見證該校的集體割禮活動後，在記者會上說，希盟是在各成員黨相互信任和尊重基礎下成立，如果一些舉止可避開不必要的揣測，那就該儘量避開。

他指出，希盟領導層將在本月23日召開會議商討補選落敗原因，至於在會議上是否有領袖會提及阿茲敏密會巫統國會議員一事，他也暫不清楚。

此外，詢及公正黨是否會在希盟會議前召見阿茲敏或會否採取法律對付行動，賽夫丁說，因事情甫在昨晚發生，黨領袖尚未商討此事。

卡馬魯丁版本 “討論國家前景”

（吉隆坡19日訊）人民公正黨中委拿督卡馬魯丁說，昨晚與國陣議員開會不是為了阻止有人向首相敦馬哈迪逼宮，而是討論國家的前景。

“會議主要是談國家的未來，要團結，減少玩弄政治，注重在國家的發展與穩定。”

卡馬魯丁也是交通部副部長；他今日在國會走廊受詢時說，會議也向國陣國會議員解釋2030年共享繁榮政策。

另一方面，國陣巫統巴西沙叻區國會議員拿督斯里達祖丁在受詢時說，他並沒有收到相關邀請。

“我只是一個普通議員，當其他人受邀前往，我在家閑著。”

希維爾：沒被告知

（檳城19日訊）公正黨副主席拿督希維爾說，他並未被告知有關該黨署理主席拿督斯里阿茲敏昨晚會晤國陣議員之事。

“希盟裡的任何人要會晤或與任何一方有討論會，都應該告知希盟主席理事會，因為在主席理事會，我們為政府事務做決定，並通過希盟成員黨。”

希維爾希望此程序被遵守。

“我們沒有被告知，我們當中一些人沒有被告知。”

希維爾也是水務、土地及天然資源部部長。他今早在檳城為水壩安全管理及工程國際論壇主持開幕後，召開的記者會上受詢時，如是回應。

逼宮爭議國會掀交鋒

（吉隆坡19日訊）今日的國會下議院會議，多名巫統國會議員於昨晚與經濟事務部長兼人民公正黨署理主席拿督斯里阿茲敏會面事件，成了朝野之間針鋒相對的課題。

在回答巫統巴力區國會議員拿督莫哈末尼沙提問時，人力資源部副部長拿督馬夫茲“恭喜”莫哈末尼沙，有幸成為22名與阿茲敏會面的國會議員之一。

雖然江沙、亞婁及京那巴當岸區國會議員也被馬夫茲點名，但他卻沒有說明他們是否也是昨晚與阿茲敏會面的國會議員。

不過，被點名的莫哈末尼沙，在提出附加提問時不忘先對國陣表示忠誠；他說：“我們一定與國陣同在，也支持巫統與伊斯蘭黨合作的‘國家和諧合作’（Muafakat Nasional）”。

莫哈末尼沙也因此被國會下議院副議長倪可敏提醒：“這是政治談話，不是提問，請提出問題”。

莫哈末尼沙是詢問人力資源部，如何解決年輕人寧願失業也不要從事3D工作（骯髒、危險、艱難）以及吸取本地人從事這類工作，而馬夫茲則在回答前“自言自語”一番，意有所指地說：“沒有被開除最好，現在有人要求開除他，開除了就一切成空”。

馬夫茲跟著表示，年輕人即使沒有高學歷也應該工作，外勞來我國工作幾個月就可以回家鄉興建清真寺，3D工作同樣可以養家，而針對夜間進行3D工作的相關調查則還在研究中。

與此同時，掌管法律事務的首相署副部長哈尼巴也在提呈動議時說：“以下提呈的動議將讓他們今晚沒有時間摸黑會面了”。

他提呈動議國會下議院會議直至2020年財政預算案委員會階段由交通部和聯邦直轄區部兩個部門總結為止才休會。