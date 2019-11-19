萊納要求建永久廢料儲存 彭仍未決定





（關丹19日訊）彭亨州地方政府及房屋委員會主席拿督阿都拉欣披露，州政府已經收到萊納斯公司呈交的永久廢料儲存槽（PDF）建議書，惟確實地點迄今仍未鑒定。州政府將與相關機構如國際原子能機構等討論，以便得出最好的結論。

他今天在彭亨州議會第14屆第2季第3次州議會書面問答環節，回答有關士滿慕州議員李健聰提問有關萊納斯永久廢料儲存槽的進展時，如是回答。由於李健聰有事缺席議會，其提問由德倫敦州議員沈春祥代問。

美律州議員李政賢在附加提問時問到，州政府是否已經同意在彭亨州內建設相關埋毒槽？若答案是確定的，條件又是什麼？阿都拉欣回答，相關建議尚在初期階段，政府還未就一切作出定論或同意相關建議。

他強調，州政府會先向相關專家及部門尋求共識，必須以有關部門的決定為首。

同時，他並未正面回答李政賢再度發問的：“萊納斯一共建議多少個埋毒地點”，僅表示“還在建議中，不著急”。

直涼州議員梁燿雯也站起要求讓路，她要求阿都拉欣回答相關建議地點，只是以“建議只是早期階段”來回避問題，並調侃對方說，若直涼想建造一座永久廢料儲存槽，州政府也樂意建造在她的選區。

另一方面，沈春祥說，根據他收到書面答案，萊納斯建議3個地點。其中一個地點是雅姆日隆雅垃圾塲。