“馬哈迪簽名手表”是騙局 敦馬震驚被盜名

（八打靈再也19日訊）聲稱刻有首相敦馬哈迪簽名的手表竟在市面預售，首相知道後了解這是一個騙局，在非常震怒之下立即指示其辦公室通知訂購者取消訂單，從而讓訂購了手表的人避免被騙。

根據《星報》，已有數十人訂購了售價介於1200至7000令吉的手表。

馬哈迪辦公室一名助理說，馬哈迪從未擔任任何手表的代言人或讓任何手表刻上他的簽名。

指示通知取消訂單

報道指出，一張手表宣傳手冊於兩周前在布城的特定政府部門分發，而手冊所介紹的手表，刻有馬哈迪的簽名。

不過，報道指出，在與涉及的方面聯系後，發現這個手表其實並不存在，有關宣傳手冊也是假的。

當《星報》記者過後冒稱是公務員俱樂部的代表與有關單位取得聯系時，被告知他們已經停止接受訂購。

根據報導，對方聲稱他們是基於技術理由停止而接受訂購，同時已經把款項退給訂購者。對方也表示接到很多訂購，並將於不久後推出另一個促銷活動。

回應記者的是宣傳手冊上註明的聯絡人。手冊上的號碼與首相辦公室的一樣。

報道指出，一些公務員表示，馬哈廸不想他的名字被用來牟利，因此在獲悉後即刻下令停止。

消息說：“首相非常震怒。 ”

另一方面，馬來西亞的Maurice Lacroix手表發言人在受詢時說，一家名表行曾於數周前詢問是否可以使用同樣的手冊。

“這個人說，對話內容應該保密。他問我， ‘像這樣刻名的手表多少錢？’ 我回答說，我需要跟廠工查核。

發言人說，詢問的人只是一般的口頭詢問，並沒有提出正式詢問或發出內部訂單。

他說，公司總部告訴他，刻名的手表的價格大介於3000至4000令吉，這比手冊列明的價格少一半。

根據有關手冊，這個手表分為3款，即MM 2020, MM 2019-I和MM 2019-II.

來自Maurice Lacroix的MM 2020系列，有黑、褐兩種顏色，各有50個。每只價格7000令吉。

Maurice Lacroix發言人說，手冊上列明的廣告設計，是他們 “奢侈表” 系列的其中一款手表，價格可達8000令吉。，還有一些手表的價格更高達1萬令吉以上。

手冊上另兩款手表則屬於 “平價” 款，每只約100令吉。

MM 2019-I及MM 2019-II系列手表的價格，則分別是1800令吉及1200令吉。

報導指出，若真有這樣的手表，將是史上首次刻有馬來西亞首相簽名的手表。