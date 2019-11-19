王鐘璇敗血症逝世 黃祚信：馬華失去一位大姐

（巴生19日訊）馬華雪州聯委會主席拿督黃祚信聲稱，據醫生的解剖報告指，馬華婦女組總秘書兼雪州婦女組主席拿督王鐘璇上議員的死因是敗血癥（Septicemia），即血液受到突發性的細菌感染而逝世。

他昨晚獲悉王鍾璇突然逝世的消息後，也在個人臉書專頁表達不舍之情，形容這項壞消息令他相當震驚，心情一時不能平複。

他不排除，王鍾璇早前因淋雨而覺得不舒服，但之前或已有徵兆，只是沒察覺而已。

他對戰友的驟逝深感不舍，形容她是一位忠心於黨、為黨付出和無怨無悔的黨領袖，馬華失去了一位大姐，絕對是雪州馬華的一大損失。

***辦事態度認真要求盡善盡美

黃祚信聲稱，王鐘璇是他很敬重的領袖，非常佩服她對馬華的認真付出。只要與她共事過的人，都可感受到她對黨的向心力，辦事態度也認真及要求盡善盡美。

“在我領導雪州馬華的這段日子，要特別感謝她作為州婦女組主席的緊密配合，讓黨務順利進行。”

黃祚信提及，王鍾璇一向敢於提拔新人，每次選舉都身先士卒，帶領婦女組幹部，走入人群為黨盡心盡力。

他說，她有勇有謀，是黨內的知識女性，而且黨理念堅定，在馬華最低潮時，依然活躍於媒體上，奮勇地捍衛著馬華的政治立場。這一次丹絨比艾的補選，她同樣走到最前線，為最終的勝利勞心勞力，功績不言而諭。

“馬華從此痛失了一位好領導，同時我也痛失了一位好同志，確實讓人沉痛悼念。但願她一路走好，天堂安息。”