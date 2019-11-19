【國陣議員夜晤阿茲敏】 扎希：為獲得撥款

（吉隆坡19日訊）國陣主席兼巫統主席拿督斯里阿末扎希說，據他所知，巫統國會議員昨夜與經濟事務部長兼公正黨署理主席拿督斯里阿茲敏的會面目的是為了滿足選民要求，以透過國會議員獲得撥款。

他在他被控挪用健康思維基金會案審訊午休時召開新聞發布會說，巫統國會議員與阿茲敏會面一事已成為話題，尤其是在巫統成員之間，基層及開始給予巫統支持的人民也表示他們對此感到不滿意。

他說，有者向巫統紀律委員會投訴，同時表達他們對會面結果的擔憂。

“我們同意紀律委員會在巫統規則下展開調查，我們全權交由紀律委員會根據該委員會方針或黨章做出任何決定。”

阿末扎希指出，巫統最高理事會已敲定數個事項，當中包括該黨國會議員採取的任何行動必須一致。

他說，該黨是在9月及10月的巫統最高理事會上做出有關決定。

他說，該黨也要確保黨員遵守所有黨內製定的規則，這包括在國陣旗幟下贏得議席的巫統議員。

他強調，黨員及人民給予該黨信任，政治局勢激烈變化及變得正面，因此他希望所有巫統領袖及國會議員珍惜。

至於有傳言指將有新政黨成立，黨員包括阿茲敏，阿末扎希表示他從未聽聞此事。

出席記者會者包括國會反對黨領袖兼巫統副主席拿督斯里依斯邁沙比利及巫統總秘書丹斯里安努亞慕沙。